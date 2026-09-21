快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會聚焦AI與稀土角力 投信：AI需求不減亞洲半導體迎布局契機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

市場屏息等待9月24日川習會登場，關稅休戰協議、稀土出口管制及AI供應鏈政策成為全球科技產業關注焦點。安聯投信認為，即使短期政策風險仍在，全球AI基礎建設投資並未放緩，從半導體廠擴大CoWoS產能、記憶體廠持續擴產HBM，到光通訊與資料中心設備需求升溫，均顯示AI供應鏈景氣循環仍處於向上階段。在市場評價修正後，亞洲半導體供應鏈可望迎來新一波資金回流與成長契機。

00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金經理人蕭惠中表示，在美國10年期公債殖利率重新逼近5%水準之際，全球金融市場仍維持高度波動。不過，美股科技類股近期表現回穩，費城半導體指數走強，帶動亞洲科技股同步反彈，顯示市場資金並未撤離AI產業，而是持續聚焦具長期成長潛力的科技與半導體領域。

蕭惠中指出，目前市場最大的誤區，在於將短期政策與市場波動誤認為產業長期趨勢的改變。事實上，不論是美中關係、利率政策或地緣政治因素，影響較多來自評價修正與資金重新配置，而支撐AI與半導體產業發展的基本面動能並未改變。且再從近期產業動態來看，全球科技大廠仍持續加碼AI基礎建設投資，均反映資料中心與高效能運算需求依舊強勁。

觀察市場資金流向，蕭惠中點出，現階段投資人更重視「需求看得見、訂單能見度高」的產業環節。隨著AI模型持續大型化、資料中心建置規模不斷擴大，高速傳輸需求同步攀升，帶動光通訊、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）及相關基礎設施供應鏈成為市場資金布局重心。

蕭惠中表示，亞洲已是全球AI硬體供應鏈最重要產業聚落。台灣在晶圓代工、先進製程與CoWoS先進封裝領域居全球領先地位；南韓掌握HBM及先進記憶體技術優勢；日本則在半導體設備、測試設備、關鍵材料及精密製造領域具有深厚競爭力，三大市場共同建構完整且難以取代的半導體生態系。

其中，AI晶片對CoWoS先進封裝需求持續快速成長，市場預估至2027年相關需求規模仍將大幅增加。隨著高階GPU、AI伺服器及資料中心建設速度加快，帶動半導體測試設備、ABF載板及光通訊元件需求同步升溫。

展望後市，蕭惠中認為，AI產業成長仍主要受三大長期趨勢支撐，包括全球AI資本支出持續擴張、HBM與先進封裝等關鍵技術需求增加，以及亞洲半導體供應鏈戰略地位持續提升。儘管利率政策、美中關係及地緣政治因素仍可能造成市場波動，但在企業獲利持續成長、產業需求穩健擴大的背景下，近期市場修正反而有助於評價回歸合理水準。

對中長期投資人而言，當前正可望形成布局亞洲半導體及AI供應鏈的「黃金坑」，有機會掌握下一波AI需求擴張、產業升級與獲利成長所帶來的投資契機。

蕭惠中表示，市場正在修正評價，而非修正AI趨勢；短期波動來自情緒，長期成長則來自需求。當資金從題材回歸基本面，具備技術門檻與產業競爭優勢的亞洲半導體龍頭，仍將是AI浪潮下的重要受惠者。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

川習會 稀土 半導體 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

Fed升息…行情有望回歸基本面 台美日韓股四投信按讚

AI下半場輪到PCB材料？009828規模衝71億元…法人看好玻纖布、HVLP銅箔接棒

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

相關新聞

買0050為何還會後悔？他揭指數投資「1大關鍵」：本來就不知道誰會漲最好

投資0050或全球ETF仍可能後悔，關鍵在於事前理解指數投資原理：無法預測誰會漲最好，應接受平均報酬與個股落差。

009826掛牌一個半月規模翻倍！38億衝83億、受益人破6萬…百億再降保管費

009826掛牌一個半月，規模由38億元增至83億元，受益人破6萬，保管費降至0.12%，百億可再降至0.10%。

主動式ETF下半年洗牌！00406A規模暴增387億元奪雙冠…受益人數增13.8萬

截至9月18日，主動式ETF規模增至8227.6億元，00406A規模增387億元、受益人數增13.8萬人，雙雙居冠。

川習會聚焦AI與稀土角力 投信：AI需求不減亞洲半導體迎布局契機

市場屏息等待9月24日川習會登場，關稅休戰協議、稀土出口管制及AI供應鏈政策成為全球科技產業關注焦點。安聯投信認為，即使短期政策風險仍在，全球AI基礎建設投資並未放緩，從半導體廠擴大CoWoS產能、記憶體廠持續擴產HBM，到光通訊與資料中心設備需求升溫，均顯示AI供應鏈景氣循環仍處於向上階段。在市場評價修正後，亞洲半導體供應鏈可望迎來新一波資金回流與成長契機。

美國50指數季調整七進七出 009811新兵聚焦 AI、資安與半導體

指數編製機構ICE Data Indices公布NYSE美國50指數九月季度調整結果，本次成分股調整為七進七出。新增成分股以具備高成長潛力的AI受惠族群為主，包括Palo Alto Networks、CrowdStrike、Arista Networks、戴爾科技（Dell Technologies）、德州儀器（Texas Instruments）、科磊（KLA）及SanDisk，並剔除美國運通、麥當勞、林德集團、百事可樂、威訊通訊、IBM及T-Mobile US。本次成分股調整於21日生效，追蹤該指數的統一美國50（009811），也將緊隨指數調整投資組合。

美國50指數季調整 009811新兵聚焦 AI、資安與半導體

指數編製機構ICE Data Indices公布NYSE美國50指數九月季度調整結果，成分股調整為七進七出。新增成分股以具備高成長潛力的AI受惠族群為主，包括Palo Alto Networks、CrowdStrike、Arista Networks、戴爾科技（Dell Technologies）、德州儀器（Texas Instruments）、科磊（KLA）及SanDisk，並剔除美國運通、麥當勞、林德集團、百事可樂、威訊通訊、IBM及T-Mobile US。成分股調整於9/21生效，追蹤該指數的統一美國50 ETF（009811）也將緊隨指數調整投資組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。