川習會聚焦AI與稀土角力 安聯00412A亞洲半導體迎布局契機

市場屏息等待9月24日川習會登場，關稅休戰協議、稀土出口管制及AI供應鏈政策成為全球科技產業關注焦點。安聯投信認為，即使短期政策風險仍在，全球AI基礎建設投資並未放緩，從半導體廠擴大CoWoS產能、記憶體廠持續擴產HBM，到光通訊與資料中心設備需求升溫，均顯示AI供應鏈景氣循環仍處於向上階段。在市場評價修正後，亞洲半導體供應鏈可望迎來新一波資金回流與成長契機。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，在美國10年期公債殖利率重新逼近5%水準之際，全球金融市場仍維持高度波動。不過，美股科技類股近期表現回穩，費城半導體指數走強，帶動亞洲科技股同步反彈，顯示市場資金並未撤離AI產業，而是持續聚焦具長期成長潛力的科技與半導體領域。

蕭惠中指出，目前市場最大的誤區，在於將短期政策與市場波動誤認為產業長期趨勢的改變。事實上，不論是美中關係、利率政策或地緣政治因素，影響較多來自評價修正與資金重新配置，而支撐AI與半導體產業發展的基本面動能並未改變。且再從近期產業動態來看，全球科技大廠仍持續加碼AI基礎建設投資，均反映資料中心與高效能運算需求依舊強勁。

觀察市場資金流向，蕭惠中點出，現階段投資人更重視「需求看得見、訂單能見度高」的產業環節。隨著AI模型持續大型化、資料中心建置規模不斷擴大，高速傳輸需求同步攀升，帶動光通訊、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）及相關基礎設施供應鏈成為市場資金布局重心。

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