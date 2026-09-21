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買0050為何還會後悔？他揭指數投資「1大關鍵」：本來就不知道誰會漲最好

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
買進0050是因無法事先知道50家公司中誰未來表現最好，因此取得加權平均報酬，不必因事後有個股漲得更好就否定原本選擇。記者余承翰／攝影
買進0050是因無法事先知道50家公司中誰未來表現最好，因此取得加權平均報酬，不必因事後有個股漲得更好就否定原本選擇。記者余承翰／攝影

一項投資選擇為什麼會「後悔」？ 為什麼會事後才覺得「早知道」應該怎麼做？

很重要的，就是沒把選擇的投資方法的原理，以及各種可能的狀況都了解。

比如，你決定以指數化投資的方式，用全球型ETF分散資產到全球股市。就應該要先了解，全球股市是平均，任何時候都會有一些市場表現更好，包括也可能剛好像過去10年，這個表現更好（還是全球第一）的市場剛好就是台灣。

在了解這件事之後，還選擇投資全球，就是知道自己無法預測哪個市場未來表現更好，所以投資全球，避免自己的績效落到最差。

有了這樣的充分理解之後，也可以按自己的選求，選擇自己覺得合適的台股和全球的比例。

這之後台股表現再好（或再差），也不至於讓你後悔，或覺得早知道什麼可以怎麼。因為事實上本來就是不知道。

這點在元大台灣50（0050）也一樣，就是事先不知道上市50家公司哪家公司未來會表現好，所以買0050獲得加權平均報酬。而必然會有一些公司表現比0050好。所以沒理由因為0050輸給哪個個股就後悔。

這個原則也不止是講指數化投資，其實主動投資也是，要選擇之前就先了解各種可能的結果，並接受最糟的狀況，這樣才不會很容易後悔換來換去。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 指數化投資

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