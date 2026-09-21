009826掛牌一個半月規模翻倍！38億衝83億、受益人破6萬…百億再降保管費
貝萊德世界股票（009826）自8月掛牌以來，上市時間約一個半月，近期規模與受益人數持續增加，也讓「透過台股布局全球市場」的ETF受到關注。相較投資人直接買進海外ETF，009826可直接使用台股帳戶交易，對不想另外處理海外券商、複委託及換匯流程的投資人而言，多了一種參與全球股市的方式。
009826主打全球股票分散布局，透過一檔ETF將投資範圍從台灣延伸至全球市場。由於採台股ETF形式，投資人可直接以新台幣在台股交易時段買賣，不必自行將資金換成外幣，也減少操作海外帳戶的流程；同時採取不配息設計，將收益留在基金內持續參與投資。
從掛牌後的發展來看，009826資產規模已由約38億元成長至83億元，一個半月增加約45億元，並突破50億元門檻；受益人數則從約3.7萬人增加至6.2萬人，顯示投入這檔全球型ETF的投資人持續增加。
隨著基金規模成長，相關費用也出現調整。依目前級距，009826保管費已由0.15%降至0.12%，若未來基金規模突破100億元，保管費可再降至0.10%。對需要長期持有的全球型ETF而言，基金規模能否持續擴張，以及費用能否進一步下降，也成為後續值得觀察的重點。
不過，009826與VT等海外全球型ETF仍有不同之處，包括追蹤指數、涵蓋市場與持股數量，以及內扣費用等條件都不完全相同，因此不能單純以「台股版VT」直接畫上等號。對投資人而言，009826較明顯的特色仍在於交易便利性，讓原本習慣台股帳戶的投資人，不需要額外處理換匯與海外交易流程，也能將資產配置延伸至全球市場。
上市一個半月只是起點，009826目前規模已突破80億元、受益人數突破6萬人，接下來除了觀察規模能否進一步跨過100億元，長期追蹤誤差、費用以及實際績效表現，也將是這檔全球型ETF能否持續吸引資金的重要觀察指標。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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