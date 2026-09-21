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美國50指數季調整 009811新兵聚焦 AI、資安與半導體

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
009811追蹤之指數九月季調整新增成分股。（資料來源：ICE Data, 統計至2026/9/21。統一投信整理）
009811追蹤之指數九月季調整新增成分股。（資料來源：ICE Data, 統計至2026/9/21。統一投信整理）

指數編製機構ICE Data Indices公布NYSE美國50指數九月季度調整結果，成分股調整為七進七出。新增成分股以具備高成長潛力的AI受惠族群為主，包括Palo Alto Networks、CrowdStrike、Arista Networks、戴爾科技（Dell Technologies）、德州儀器（Texas Instruments）、科磊（KLA）及SanDisk，並剔除美國運通、麥當勞、林德集團、百事可樂、威訊通訊、IBM及T-Mobile US。成分股調整於9/21生效，追蹤該指數的統一美國50 ETF（009811）也將緊隨指數調整投資組合。

統一投信表示，AI趨勢明確且需求強勁，為美股主旋律。美國50指數調整，圍繞AI發展所延伸受惠的各族群，包括資安、雲端基礎建設、AI硬體、半導體、記憶體。其中，Palo Alto Networks與CrowdStrike為全球資安產業領導者。在企業數位轉型及AI應用普及下，網路攻擊風險持續增加，資安需求具高度剛性，兩家公司皆擁有領先的資安市場地位及穩定成長動能，可望受惠於企業資安支出增加趨勢。

其次，Arista Networks與戴爾科技則是AI基礎建設的重要受惠者。統一投信表示，Arista在高速網路交換器市場具領先優勢。隨著大型雲端服務商持續擴建AI資料中心，基建相關需求有望保持強勁。戴爾則透過AI伺服器及儲存設備，卡位企業AI基建市場，有機會受到企業AI設施建置浪潮帶動，營收及獲利成長潛力可期。SanDisk專注於NAND Flash及儲存解決方案，AI資料中心儲存需求成長，加上記憶體產業景氣循環回升，有利該公司營運。

統一投信表示，半導體作為數位化的硬體設備核心，受惠各產業與科技技術的結合。其中，德州儀器及科磊具備不同產業定位。德州儀器深耕類比IC市場，受惠工業及汽車電子長期成長趨勢；科磊為半導體製程控制與檢測設備領導廠商，掌握先進製程與晶片品質檢測關鍵技術，在AI晶片擴產中扮演重要角色。

統一投信表示，統一美國50 ETF（009811）聚焦美股市值五十強企業，投資組合兼具成長和價值因子，不僅將尖牙股成長爆發力融為骨血，還涵蓋通訊、非核心消費、金融和醫療保健等八大產業，009811成分股具備多元產業分散性，讓投資人可以在類股輪動時，掌握美股不同產業的輝煌表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009811統一美國50

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