0056規模突破8,000億元大關 再創高股息ETF新猷

美國利率政策塵埃落定後，市場正面反應聯準會力抗通膨立場，台股近周漲逾千點，具殖利率題材的高股息ETF，由元大高股息（0056）領銜規模創高，突破8,000億元再創高股息新猷。

截至9月18日，統計近一月高股息ETF平均上漲5.8%，推升高股息ETF規模成長，包括0056規模來到8,003億元，國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息（00918）與FT臺灣永續高息（00961）分別來到6,566億元、1,569億元與142.7億元新高。

0056成為首檔規模突破8,000億元的高股息ETF，未來可望繼0050後，下一檔兆元ETF。統計今年以來至9月18日，0056績效67.1%，優於加權指數含息報酬率的65.5%；與市值型ETF平均的69.2%，也僅差距約2.2個百分點。

法人分析，0056為市場唯一採「預測未來殖利率選股」，由於股息成長與企業獲利相關，因此等於納入成長性選股因子，將獲利成長潛力企業納入投資組合，有助報酬表現潛力。

目前0056成分股配置電子股約六成，除了電子持續為主軸外，第一大成分股南亞（1303）參與AI高階電子材料轉型，股價表現強勢。金融類股則因資本市場向好下，帶動金融業包括自營投資收益、受惠於股市交易熱絡的證券經紀業務，以及銀行存放款業務等均呈成長，均顯示0056成長型選股在目前行情的優勢。

法人表示，據經濟部統計處指出，在AI需求動能強勁下，7月外銷訂單寫下單月新高，而8月預期將維持高水準外，9月更有機會突破千億美元。上市櫃營收表現同步繳交亮眼績效，統計前8月營收總額突破40兆元，創歷年來同期新高，企業獲利強勁下有機會帶動股價、配息雙成長。

0056今年第3季創下單季配息金額新高、並於2日內完成填息的新紀錄，在企業獲利、股價表現強勁下，即將公布的第4季配息可望再向上，帶動全年度配息金額續創歷史新高。

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