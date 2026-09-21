年化配息率約17%吸金 00406A規模、人氣同步飆升

下半年以來台股走勢震盪加劇，主動式台股ETF人氣也出現大洗牌。統計至9月18日，整體台股主動式ETF規模來到8,227.6億元，較年中增加522億元；受益人數達366.5萬人，增加15.7萬人。其中，主動中信台灣收益（00406A）包辦規模成長及受益人數增加雙冠王，下半年以來規模增加387億元至465億元，受益人數新增13.8萬人至17.7萬人。

00406A自6月掛牌以來，即將進行第三次配息，本次每受益權單位預計配發0.138元，年化配息率約17%，除息日10月5日，最後買進日10月2日。根據前兩次配息紀錄，其收益來源皆為100%權利金收入，對投資人而言，不僅可享免稅優勢，也不需課徵二代健保補充保費，因此受到不少高資產族群青睞。

過去投資人布局主動式ETF，主要著眼於爭取超額報酬。法人表示，下半年以來台股市場波動加劇，加上部分高股息ETF面臨配息下修爭議，投資人對單純追求高殖利率的策略逐漸轉趨審慎，反而更重視兼顧收益與成長的投資模式。在此趨勢下，主動式ETF因可依市場環境彈性調整持股配置，持續獲得資金青睞。其中，00406A規模與受益人數同步大幅成長，顯示投資人不僅追求穩定現金流，也希望參與AI、半導體等長線成長趨勢。

儘管下半年主動式ETF市場整體維持成長，但資金流向明顯呈現集中化趨勢。以規模增幅來看，00406A增加387億元，遠高於多數同業；受益人數更增加13.8萬人，占整體主動式ETF新增受益人數近九成，展現明顯領先優勢。

法人認為，在第4季電子產業傳統旺季到來、AI需求持續擴張，以及資金環境仍相對充裕的背景下，兼具收益與資本利得機會的主動式ETF，可望持續吸引資金流入，帶動整體主動式ETF市場規模再攀新高。

中信台灣收益經理人張書廷表示，聯準會升息1碼後，不確定因素暫時消除，加上市場先前已提前反映利空，近期台股出現利空出盡後的強勁反彈，市場焦點可望重新回歸企業獲利及產業基本面。隨著AI伺服器、先進製程、PCB、散熱及高速傳輸等供應鏈需求持續增溫，電子股仍將是支撐盤勢的重要主軸。

張書廷表示，台股在快速上漲後，短線不排除出現震盪整理，但只要外資買盤延續、台積電（2330）等AI權值股維持強勢，指數仍有機會向上挑戰近期高點。不過，投資人仍須留意美債殖利率、國際油價及外資動向等變數。整體而言，對第4季台股維持中性偏多看法，預期指數將呈現震盪偏升格局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。