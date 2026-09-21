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AI不只拚算力！009831鎖定「電力40％」搭硬體、軟體與應用…10／5開募

聯合新聞網／ 綜合報導
009831預計10月5日至8日募集，採電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%、應用20%固定配置，布局AI從算力建設到應用變現的四大領域。記者曾原信／攝影
009831預計10月5日至8日募集，採電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%、應用20%固定配置，布局AI從算力建設到應用變現的四大領域。記者曾原信／攝影

AI題材持續主導台股資金動向，加權指數今（21）日震盪走高，除半導體與AI伺服器供應鏈維持人氣外，重電、能源及雲端軟體概念股也同步吸引買盤進駐。法人指出，AI產業正從過去「建置算力」的上半場，逐步邁向「算力變現」的新階段，市場關注焦點也從硬體延伸至電力、軟體與應用服務。

近期華城、士電、中興電、亞力等重電族群表現強勢，反映AI資料中心帶來龐大電力需求。市場分析，AI競賽不只是GPU與伺服器的競爭，更牽動電網升級、能源配送與備援電力等基礎建設需求，「AI的盡頭是電力」已成市場共識。

根據國際能源總署（IEA）統計，以AI為主的資料中心，2025年用電量年增幅達50%，2030年前全球資料中心用電需求更有機會接近翻倍。投信法人表示，AI推論與代理型AI（AI Agent）普及後，單次任務耗電量大幅提升，未來AI使用量增加，也將同步推升電力供應鏈需求。

另一方面，AI商業模式也逐漸明朗。包括Google Cloud、Microsoft Copilot與Tesla FSD等服務，已開始將AI使用量轉化為實際營收與獲利，市場認為，AI產業下一階段將進入企業付費、軟體訂閱與應用落地的變現時代。

不過，目前台股AI受惠重心仍偏向晶片與硬體供應鏈，資訊服務與數位雲端相關市值占比相對有限。隨著AI投資邏輯轉向電力與應用並重，市場近期也開始關注橫跨電力、硬體、軟體與應用的全球AI主題ETF

富蘭克林華美投信即將推出「FT核心AI電力算力ETF」（009831），預計10月5日至10月8日展開募集，採「電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%、應用20%」固定配置，聚焦AI發展過程中最具成長潛力的四大領域，涵蓋電網、核能、晶片、雲端軟體及AI應用等產業鏈，希望掌握AI從算力建設到應用變現的完整商機。

法人分析，過去三年市場賺的是「蓋算力」的錢，下一波AI行情關鍵，將是誰能真正把算力轉化為營收與獲利；在AI需求持續擴張下，電力、軟體與應用服務的重要性正持續升溫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 算力 電力 士電 加權指數 ETF

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