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009826年度換股一次汰換至少76檔！台股持股增至53檔…超越0050成分股數

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826跟隨指數進行年度成分股調整，台股持股數由38檔增加至53檔，數量已超過0050的50檔。記者杜建重／攝影
009826跟隨指數進行年度成分股調整，台股持股數由38檔增加至53檔，數量已超過0050的50檔。記者杜建重／攝影

Sp tip global指數進行年度成分股更換，貝萊德世界股票（009826）的持股也變更。

原本看到持股明顯昇到1592 本來還以為是大幅增加持股，結果打開excel檔，才發現那些被換掉的股票剩下0股，結果還暫時列在上面，共有76支，實際持股+9支ETF是1516，只比前一天多1支股票而已，有點可惜。

不過台股的數目明顯從38提昇到53，終於比元大台灣50（0050＿還多了。之前tip指數的台股是58檔，這次更新之後不知會變多少，要等下月初才看得到，全體股數也是。

也確定果然雖然指數增加了冰島，009826並沒增加冰島持股，仍然是投資39個市場。目前與指數差10個市場，分別是土耳其、匈牙利、捷克、智利、哥倫比亞、埃及、科威特、卡達、冰島和菲律賓。

這次至少換掉76支股票，就數目上來說是不少，但那些主要是因為市值排到90% 以後而詹排除的股票佔比較少，會造成的周轉率和費用應該不高，下個月費用率出來時可注意一下。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 0050元大台灣50 成分股 冰島

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