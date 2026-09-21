AI 加持、台股投資效率冠全球 主動市值ETF掌握台股成長

近年來AI科技的興起不僅帶動相關投資火熱，也推升全球主要股市表現，儘管市場偶受AI概念股估值疑慮與其落地變現進展等因素干擾而波動，不過整體來看，在AI需求續強下，相關投資仍將持續領航全球股市表現。在這波AI浪潮中，具備技術與零組件生產優勢的台灣更是資金青睞重點。

市場法人表示，隨著AI算力建置與應用需求快速成長，台灣憑藉著完整的AI供應鏈，近年股市表現突顯，近3年的台股報酬風險比高達1.58，居主要市場之冠，建議投資人不妨透過主動市值台股ETF來參與，既有市值龍頭股堅實的獲利能力作後盾，也順勢掌握重點趨勢題材，更靈活完整跟上台股成長脈動。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，AI興起不僅帶動台灣出口表現，也激勵台股表現，在科技市值龍頭股的領軍下屢寫新高，而AI熱潮外溢也讓多檔千金股因勢而生，企業市值排名亦隨之洗牌，因此要掌握AI大勢下的台股成長行情，能彈性選股的主動式市值型台股ETF可說是最為方便的工具，在資金輪動的環境中，有望更即時與精準的掌握趨勢行情。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，近期台股雖受國際政經因素干擾而高檔震盪，不過整體來看，台股自2023 下半年以來的企業盈餘上修循環未變，AI 資本支出與企業盈餘雙重上修動能延續，台股中長期表現仍值期待，而相關供應鏈股也將持續是台股投資主軸，不過在資金輪動下，類股表現自過去全面齊漲轉為輪動加速、個股分化，因此也更加講求主動選股、汰弱留強，以更即時掌握AI多元商機。次產業方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

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