100萬單筆投入0050...比分批多賺20萬！杉本：扛不住波動只是一場空
面對一筆手頭資金，究竟該一次All in市值型ETF，還是分批定期定額慢慢買？財經YouTuber杉本日前試算分析，許多投資人著眼於複利的驚人終點，卻往往忽略過程中資產波動對心理的巨大衝擊。
他直言，投資真正的勝負不在於試算表上的最高期望值，而在於當市場出現劇烈修正時，投資人究竟能不能按計畫抱住不賣。
資金提早進場具數學優勢
杉本以投入120萬元、年化報酬率8%的平穩情境進行對比試算。
若第一天全數All in，二十年後資產約成長至559萬元；若拆成12個月、每月扣款十萬元分批進場，二十年後資產約為539萬元，兩者差距約二十萬元。
杉本分析，一次投入之所以能領先，主因是「資金更早開始工作」，在市場長期向上的前提下，擁有更完整的時間參與複利滾動。
若以單純的一百萬元本金、年化8%試算，放二十年可滾出466萬元，放三十年甚至能突破一千萬元。
資產擴大考驗心理承受力
然而，現實市場並非直線上升。杉本點出，多數人誤以為自己能承受30%的修正，但隨著資產規模擴大，抽象的百分比會變成極其沉重的實質金額。
以年存50萬元的上班族為例，當手中0050部位僅一百萬元時，跌30%等同損失30萬元，約花七個月就能存回來。
但當資產累積至一千萬元時，30%的跌幅高達三百萬元，相當於瞬間蒸發整整六年的積蓄；若部位達兩千萬元，六百萬元的帳面損失更相當於白幹12年。
杉本提醒，跌幅越深，回本難度呈倍數增長，下跌30%需要上漲42.9%才能回本，若重挫50%則需要飆漲100%。
多數投資人並非輸在標的挑選，而是在大跌150萬時因恐慌砍在阿呆谷，陷入不敢追高又錯過反彈的惡性循環。
多元配置換取長期續航力
杉本強調，0050是否適合長期投資，與是否該把100%資金All in是兩回事。
唯有投資年限達二十年以上、緊急預備金充足且能冷靜面對30%回檔的人，才具備高比例持有的條件。
若抗壓性有限或年限較短，應納入現金、債券或海外資產做平衡配置，他總結：「長期報酬再漂亮，都要先撐過中間的波動；只有你真正抱得住的報酬，最後才會屬於你。」
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