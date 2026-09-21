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公股投信四合一進入整併期！合庫投信爆高層角力 投資長遭指上班搜AV女優

聯合新聞網／ 綜合報導
公股投信四合一整併持續推進，合庫投信近期傳出內部高層角力，投資長並遭爆上班時間使用公司電腦瀏覽AV女優及寫真女星相關商品。聯合報系資料照
公股投信四合一整併持續推進，合庫投信近期傳出內部高層角力，投資長並遭爆上班時間使用公司電腦瀏覽AV女優及寫真女星相關商品。聯合報系資料照

公股投信「四合一」持續推進，第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信及華南永昌投信正朝整併方向進行，財政部日前表示，期許今年第4季送件申請。隨著整併牽動未來組織及人事安排，《鏡週刊》報導指出，4家投信高層傳出為合併後的職位及權力分配暗中角力，其中合庫投信近期更接連出現內部爆料。

根據《鏡週刊》引述吹哨者說法，事件最初源自合庫投信一名人資主管疑似將員工薪資、獎金等機密檔案上傳雲端，希望透過AI協助運算，由於大量資料傳送觸發資安偵測系統，金控母公司後續展開調查，公司也因此徹查員工上網紀錄，意外查到投資長王慎中的相關瀏覽紀錄。上述人資主管處理資料的細節及內部調查過程，目前主要來自週刊引述內部人士的說法。

報導引述爆料者指出，王慎中被查出長期在上班時間使用公司電腦瀏覽日本拍賣網站，搜尋AV女優及寫真女星相關商品，瀏覽網頁上萬次，主要集中在中午12點及下午4點左右。爆料者因此質疑其工作狀況；不過「上班不看盤」及相關職務表現的批評，屬於爆料者與報導的指控，不能直接等同已被證實的事實。

消息曝光後，PTT股板討論卻出現不同聲音，不少網友認為投資長本來就未必需要整天盯著盤面，紛紛留言「一直看盤的人真的反而會賠錢」、「投資長看盤幹嘛」、「有績效整天給你看都沒關係」，也有人將焦點放在實際投資績效，而非單純以是否盯盤判斷工作表現。

另有網友注意到整起事件正值公股投信整併階段，認為爆料背後是否涉及內部人事角力值得關注，也有人直言「這內鬥真厲害」。不過目前能確認的是公股投信整併案確實持續推進；至於爆料是否源自整併人事競爭，以及相關指控的完整事實，仍不能僅憑現有爆料直接下定論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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