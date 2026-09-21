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00918短短3個月規模連超2檔！先贏00713、再超00929…稀飯：升至高股息ETF第4大

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
00918資產規模截至9月17日達1,564.82億元，繼今年6月超越00713後，如今再超車00929，暫居高股息ETF第4大。中央社
00918資產規模截至9月17日達1,564.82億元，繼今年6月超越00713後，如今再超車00929，暫居高股息ETF第4大。中央社

＊原文發文時間為9月18日

大華優利高填息30（00918）於9月18日正式除息，每單位配發1.75元，而從今天的成交狀況來看，市場交易也相當熱絡！

00918於18日成交金額來到84.99億元，如果只看台股原型ETF，直接衝上第2名，僅次於元大台灣50（0050）的94.91億元。

甚至超過近期交易相當熱絡的主動統一台股增長（00981A）41.81億元、主動統一升級50（00403A）的32.46億元，00918的成交金額都是它們的2倍以上。

而且如果只比較高股息ETF，00918的成交金額更是排名第1名！

有沒有人趁著除息撿了一點00918呢？

除了成交熱度之外，00918最近還完成另一個里程碑，就是資產規模正式超越00929。

截至9月17日，00918資產規模來到1,564.82億元；同期復華台灣科技優息（00929）則為1,514.35億元。

兩者目前相差約50.47億元，00918的資產規模正式完成超車，也讓台股高股息ETF的規模排名再次出現變化，目前規模暫居高股息ETF第4大！

還記得今年6月時，00918才剛超越00713，晉升為規模第5大的高股息ETF；沒想到短短幾個月後，排名又再往前一名。

接下來就期待12月下一季配息，看看00918還能不能繼續寫下新紀錄！

至於這次除息後的表現，我也會持續追蹤，如果這一期順利完成填息，再來發文跟大家更新！

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 00929復華台灣科技優息ETF 00713元大台灣高息低波 季配息 規模 除息 00981A主動統一台股增長 00403A主動統一升級50 0050元大台灣50

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