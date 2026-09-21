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黃金ETF 四檔放光芒

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

國際油價走跌，市場對通膨壓力居高不下的疑慮有所緩解，惟地緣政治與全球經濟不確定性仍在，避險需求持續受到關注，帶動黃金相關ETF成為資金布局焦點，期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）等相關權證後市可伺機操作。

法人表示，自伊朗戰爭爆發、波斯灣出口受阻以來，沙烏地阿拉伯高度依賴全長約1,200公里的東西輸油管道，將東部油田生產的原油輸往紅海沿岸延布港出口，以避開荷莫茲海峽航道，使沙國仍能維持部分對外供應。

因此，該輸油管道能否迅速恢復運力，將成為後續油價是否進一步攀升的關鍵，市場仍須持續關注中東地緣政治情勢發展。因此，建議短線關注中東地緣政治情勢、油價區間整理。

此外，法人分析，中東產油國也透過暗航轉運等非常規方式，將部分原油運出波斯灣，有助於抑制油價大幅攀升的尾端風險。若後續美伊衝突趨緩、海峽航運逐步恢復，惟原油供給集中風險仍可能推升地緣政治風險溢價，成為油價下檔支撐，預期油價維持區間整理格局。另一方面，能源類股具備較佳獲利空間，可望受惠資金輪動。

法人表示，黃金不與任何單一國家或金融體系掛鉤，具獨特資產價值。隨全球環境日益複雜且不確定，戰爭及各類衝突持續發生，投資人對有分散風險特性的資產需求升溫，黃金扮演重要角色。長期而言，黃金與股市及其他金融資產的相關性相對低，主要受到不同因素驅動，也是各國央行持續配置黃金的原因之一。

權證發行商建議，看好00635U、00708L等後市的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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