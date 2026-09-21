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高股息商品 法人青睞

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東地緣政治風險升溫、油價通膨再起，加上市場擔心聯準會升息，加權指數上周震盪。投資人此時若不想單壓個股，參考法人近五日買超的高股息ETF，不失為抗震部位優選，元大台灣價值高息（00940）、富邦特選高股息30、凱基優選高股息30等可納入投組。

近一周最受三大法人青睞、買超5.6萬張的00940，持股聚焦兼具獲利成長與配息能力的企業，包括華碩、聯詠、聯電等成分股，近期受惠AI產業題材延續發酵，相關標的重返資金關注焦點，也帶動00940展現價值選股優勢，自7月底以來報酬率約達14.8%，在股市震盪中表現相對穩健。

投信法人分析，高股息ETF競爭力關鍵在於配息水準與含息報酬率能否維持穩定，00940今年已二度調高配息金額，隨成分股股利陸續入帳，加上換股操作累積已實現資本利得，均有助強化後續配息能量，提升中長期收益信心。

富邦特選高股息30 ETF經理人王紹宇表示，台灣整體經濟與企業獲利基本面維持穩健，股市展望中性偏多。

展望第4季，金融股基本面仍具支撐，受惠AI投資、出口動能及企業資金需求，銀行放款維持成長，財富管理手續費收入亦具動能，下半年放款收益率與淨利差表現可望優於上半年。

凱基優選高股息30指出，在AI需求持續擴張、產業發展加速落地的背景下，仍相對看好與AI基礎建設及應用需求高度連動的市場，尤其是具關鍵供應鏈地位的台股，若市場因短期不確定性出現明顯修正，將有機會讓部分具備長期成長潛力、但評價已偏高的優質企業重新回到更具吸引力的投資區間。

聯準會升息循環仍有高機率加劇市場波動，追求台股成長潛力兼顧下檔防禦支撐，財務體質健全、兼顧息收的標的，將有機會吸引風險趨避資金關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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