台股ETF 科技型當家

美國聯準會（Fed）9月升息1碼，台灣央行則於第3季理監事會維持政策利率不變，連續十季凍息。值得注意的是，在AI需求持續暢旺、出口及民間投資動能強勁帶動下，央行大幅上修今年台灣經濟成長率預測至11.48%，凸顯AI不僅是資本市場投資主軸，更已成為推升台灣出口、投資與經濟成長的重要引擎。

從各機構最新預測來看，國內外機構普遍看好台灣今年經濟表現，其中央行最新預估達11.48%。背後關鍵動能來自AI需求持續擴張，國際大型雲端服務商（CSP）持續加碼AI資本支出，各國積極建置主權AI、企業擴建資料中心，加上AI伺服器新品陸續上市，進一步帶動台灣半導體、伺服器及相關供應鏈出貨。

根據央行資料顯示，國內半導體業者持續擴增高階製程、先進封裝產能與研發支出，記憶體、載板及伺服器組裝等業者亦擴大資本支出，預期下半年輸出仍可維持穩健成長，民間投資動能同步增溫。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，過去市場往往將升息直接解讀為科技成長股利空，但此次Fed升息後，市場並未出現全面性風險資產退潮，科技、半導體族群反而相對強勢，顯示在資金成本提高後，市場投資邏輯正由題材驅動，轉向更加重視企業投資效率、訂單能見度及獲利成長，資金也更聚焦具實質需求與基本面支撐的產業。

洪珮甄指出，隨AI應用由模型訓練延伸至推論及Agentic AI，算力需求持續擴張，台灣科技供應鏈在全球AI硬體與半導體產業中的關鍵地位也更加凸顯。

展望後市，高利率環境仍可能放大短線市場震盪，企業能否將AI投資實際轉化為訂單、營收及獲利，將成為股價表現的重要分水嶺。

野村臺灣新科技50（00935）基金經理人林怡君表示，Vera Rubin預計第3季末至第4季初進入量產階段，相關供應鏈月營收可望逐步成長，台股科技業基本面仍具支撐。

野村投信內部股票池2026年EPS年增率預估值已上修至74%，且連續第八個月上修，企業獲利動能可望延續。林怡君指出，具獲利能見度的AI基礎建設龍頭相對具優勢，包括先進製程、先進封裝、高速運算與傳輸、AI伺服器、PCB、電源及散熱。

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