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美國非投等債 擁雙優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期全球股市在美伊衝突持續升溫、國際油價持續飆高、聯準會升息利空等衝衝擊下大幅震盪，非投等債ETF成避風港，近二周計有六檔非投等債ETF規模及單位數雙雙揚升。

Fed升息、美債殖利率維持高檔環境下，全球資金傾向回流美元資產，支撐美國債券的價格表現，美國非投等債ETF具較短存續期間、較高票息收益兩大核心防禦優勢，建議優先布局。

台新美國非投等債ETF（00989B）簡大為表示，Fed 9月如預期升息1碼，目前通膨與反通膨力量持續拉鋸，但受到能源價格及物價黏著度影響，整體通膨風險仍偏向上行，Fed未來可能採取「漸進式」升息，而非僅止於單次升息。

簡大為指出，在高殖利率環境下，美國非投資等級債券的配置價值反而逐漸浮現。相較長天期公債，美國非投等債具有較高票息及較低利率敏感度的特性，較高的利息收入有機會在一定程度上抵銷殖利率上行所造成的價格波動。

尤其在利率走勢仍具不確定性的環境下，若選擇短存續期間的美國非投等債券或ETF，可望降低利率震盪對資產價格的影響，並兼具「短存續期間、較高票息、產業與信用分散，以及相對較佳信用品質」等優勢。

國泰收益非投等債ETF經理人陳韻竹表示，近期非投等債買氣升溫，反映投資人關注債券收益機會；不過，美國聯準會（Fed）升息後，油價雖小幅回落，仍處每桶100美元以上高檔，通膨數據與後續政策訊號，將持續牽動利率走向。

陳韻竹指出，今年美國非投等債市場信用表現逐漸分化，CCC級債券利差明顯擴大，BB級、B級債券走勢則相對穩健，目前信用風險並非全面性惡化，而是逐步集中於財務體質較弱的發行人，凸顯企業償債能力的重要性。

投資人可關注兼具「高票息」與「短天期」特性的非投資等級債券，在掌握收益機會的同時，降低利率波動對債券價格的影響。

國泰收益非投等債ETF聚焦成熟市場1至5年期美元非投資等級債，透過較短存續期間降低債券對利率變動的敏感度。除了排除任一信評機構為CCC+以下的債券，更導入「明日之星」加權策略，關注目前雖屬非投資等級、但信用體質具改善潛力的企業債券，未來信用評等獲得調升，債券價格也有機會受惠於信用利差收斂。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

非投等債 美國 Fed

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