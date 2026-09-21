23檔債券ETF超人氣 避險情緒升溫 受益人本月來周周成長

油價、通貨膨脹數據居高不下，美國10年期公債殖利率一度升破5%大關，股市高檔震盪，投資情緒轉趨保守，避險資金湧向債市。9月以來，有23檔債券ETF的受益人每周都增加，以非投資等級債及短天期債ETF最多。

在這23檔受益人周周增加的債券ETF中，三檔ETF日均量破萬張，都是月配息型的非投資等級債ETF，分別為群益優選非投等債（00953B）、主動聯博全球非投（00984D）、第一金優選非投債。這三檔ETF最近的年化配息率都超過8%，極有吸引力。00953B本月來受益人增加1,809人，日均量3.6萬張，雙雙居冠。

群益投信債券ETF研究團隊分析，美國聯準會（Fed）9月如市場預期升息1碼（即0.25個百分點），並上修明、後年利率預測，顯示Fed將採高利率維持更久的政策基調。不過，Fed也上調經濟成長率並下修失業率，彰顯經濟基本面仍保韌性，前景樂觀。

群益投信債券ETF研究團隊指出，雖然美債殖利率高，但市場已提前反應升息預期，預期短期利率再大幅突破的機率較低。投資人可在目前相對高點之時分批進場布局，並透過非投等債ETF、短天期投等債ETF，以降低利率敏感度並累積票息收益。

主動貝萊德優投等（00985D）經理人游忠憲表示，在Fed於本月17日宣布升息後，美國長天期公債殖利率反而回落，顯示市場開始將此次升息解讀為強化政策公信力的行動，而非新一輪大幅升息循環的起點，也吸引部分資金重新布局長天期固定收益資產。

游忠憲認為，在通膨趨勢尚未明顯回落之前，可維持較保守的利率風險配置。由於目前收益仍為投資組合的重要驅動來源，投資人不必透過拉長存續期間來追求收益，而是可考慮選擇具經濟成長支撐、殖利率較高的高品質投資等級債ETF。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳指出，短天期投資等級債券存續期間短，利率敏感度低，同時收益水準優異，在目前Fed升息雜音的市場干擾下，投資人可逢低進場布局並長期持有，以兼顧收益與波動控管。

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