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00984D下月5日除息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

主動聯博全球非投（00984D）即將進行第六次配息，預計於10月5日除息，每受益權單位預估配息金額為0.085元，與前五次維持一致。投資人如果有意參與本次配息，10月2日最後買進日。

00984D自今年1月募集以來，投資熱度不墜，8月底率先成為台灣首檔突破百億元的主動式債券ETF後規模持續攀升，成立至今已成長約651%；截至9月11日，受益人數已成長約528%，反映投資人對收益型資產與主動式債券ETF的配置需求持續升溫。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，今年台股表現亮眼，吸引大量資金關注，但隨著股市集中度升高、波動加劇，投資組合分散配置重要性也隨之提升。非投資等級債券波動度低於股票，且收益潛力較高，適度納入投資組合，有助分散單一資產風險，為投組增添收益來源。

鍾郁婕指出，美國通貨膨脹仍具黏著性，經濟則持續展現韌性，市場對利率走勢的預期也可能反覆。在此環境下，非投資等級債券的債息較高，可望提供一定收益緩衝；存續期間較短，有助降低利率波動對債券價格的影響。

值得注意的是，AI投資熱潮也為非投資等級債市創造新的選債機會。鍾郁婕表示，全球超大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，除了直接帶動科技產業，也讓許多參與資料中心建設、連接與維護的「傳統經濟」非投資等級債發行企業間接受惠。另一方面，美國消費支出維持韌性，尤其高收入族群消費能力穩健，也為博弈、休閒、住宿及零售等產業提供支撐。

00984D透過全球布局與主動選債掌握機會，存續期間也只有約2.9年。投資組合以全球非投資等級企業債券為核心，聚焦BB及B級券種，產業橫跨能源、醫療、科技、媒體及基礎建設等領域，包括美國液化天然氣出口商、英國企業服務與金融科技公司、加拿大多元化製藥公司等。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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