日本半導體ETF搶鏡 00954、00951近半年皆漲逾20%

日本銀行如市場預期升息1碼，但仍有兩位政策委員投下反對票，市場解讀日銀雖持續推進貨幣政策正常化，但升息態度未過度鷹派，降低市場對政策快速緊縮的擔憂。日圓兌美元因此不升反貶，帶動汽車、半導體設備及工業機械等出口類股走強，日經指數9月18日重返65,000點之上。

根據CMoney統計至9月18日，近半年日本相關ETF表現亮眼，其中以日本半導體族群最為突出。兩檔在台掛牌、聚焦日本半導體產業的ETF，包括中信日本半導體（00954）及台新日本半導體（00951），近半年漲幅均超過20%。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜表示，日銀本次升息距離前次僅三個月，較過去約半年的升息間隔明顯縮短，顯示日銀正加快貨幣政策正常化以因應通膨升溫風險。

此外，兩位政策委員反對升息，也讓市場降低對後續快速升息的預期，帶動日圓走貶及日股上揚。本次升息在抑制通膨風險的同時，並未明顯加深市場對貨幣緊縮的疑慮，反而有利日股投資信心回升。

觀察日股盤勢，半導體族群仍是帶動日經指數上攻的主要動能。許家瑜指出，在AI投資需求持續擴張下，AI伺服器、HPC及資料中心建設投資不斷增加，帶動晶圓廠擴產與半導體設備需求成長。日本企業在上游關鍵環節卡位，如矽晶圓、光阻劑等皆由日廠主導供應，且特用化材具高技術門檻，難被取代。

許家瑜表示，半導體投資不應僅侷限於晶片製造，設備商同樣扮演關鍵角色，如愛得萬測試、東京威力科創、Lasertec在各自利基市場形成深厚護城河。

且不論由誰進行先進製程與先進封裝都須採購材料與設備，此即AI浪潮下典型的「賣鏟人」產業。

隨全球半導體需求增長，相關材料與設備廠可望同步受惠。

投信法人認為，日本央行升息符合市場預期，政策正常化方向明確，前瞻指引未進一步釋出轉鷹訊號，顯示後續升息仍將維持漸進。

短期內日圓與股市表現仍可能受美日利差、通膨與油價變化影響而波動，不過展望中長期，全球AI需求動能依舊，且在日本政策面支持下，預期出口、工業生產與企業獲利仍具韌性，有助日本經濟逐步擺脫長期低利環境，支撐日股基本面表現，中長期成長仍值得期待。

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