AI伺服器拉貨狂潮撐腰 這檔ETF重倉韓股半導體雙雄

全球人工智慧（AI）浪潮持續席捲資本市場，由輝達（Nvidia）帶頭的伺服器與基礎建設拉貨狂潮力道不減，不僅直接推升全球算力供應鏈的營運熱度，更將戰火延燒至關鍵的記憶體領域。台股市場中唯一集中布局南韓市值龍頭跨國ETF的大華韓國KOSPI50（009829）吸引不少看好AI硬體升級循環與韓股估值修復的投資買盤。

大華韓國KOSPI50ETF（009829）經理人賴昱廷指出，當前AI產業鏈的造血能力已非過去的資金泡沫想像，而是擁有實打實的現金流作為後盾。全球四大雲端服務提供者（CSP）及主要半導體巨頭第2季自由現金流（FCF）合計達1,483億美元，年增率高達111%，顯示算力擴張正帶來極其豐厚的產業紅利。在半導體領域的現金流貢獻中，光是SK海力士與三星電子兩大韓國記憶體巨頭就占77.8%。隨著高頻寬記憶體（HBM）與長約訂單（LTA）比重顯著拉升，韓股半導體雙雄的盈餘能見度已延伸至未來數個季度，充分展現戰略地位。

除產業基本面的極致轉強，賴昱廷分析，南韓資本市場在籌碼面與制度面亦迎來結構性的重大轉折。回顧2026上半年外資對韓股的提款動作，主要源於龐大未實現獲利後的階段性結算；然而自進入第3季以來，外資賣壓已呈現急遽縮減，主動型基金更出現轉賣為買的轉折訊號。

賴昱廷補充，南韓半導體巨頭刻正執行史上最大規模的庫藏股買回計畫，SK海力士與三星電子每日平均買回金額規模驚人，不僅直接在次級市場築起堅實防守線、有效拉高外資平均持股成本，更展現管理層對自身價值的強烈信心。隨著籌碼加速集中與沉澱，韓股正從短線交易型資金大幅轉向看好企業長期價值的穩定型法人機構。

賴昱廷從評價面與獲利表現分析指出，南韓旗艦企業第2季營業利益多數超越預期，預估未來12個月股東權益報酬率（ROE）高達25.2%，同期美股標準普爾500指數為23.9%。然而韓股遠期本益比（P/E）卻仍深陷歷史低位區間，呈現出相對的估值落差。

面對美債殖利率波動等總體經濟干擾，兼具高ROE與低本益比「物美價廉」特質的韓股，已具備極高的長線價值重估契機。透過009829布局韓國前五十名市值巨擘，無疑是參與這波AI算力紅利與韓股價值重估的最直接途徑。

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