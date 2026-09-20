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升息及股市震盪牽動避險情緒 非投等債熱度高00953B人氣最旺

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
9月來有23檔債券ETF受益人維持周周增格局，其中三檔日均量破萬張。圖／AI生成
9月來有23檔債券ETF受益人維持周周增格局，其中三檔日均量破萬張。圖／AI生成

油價、通貨膨脹數據居高不下，美國10年期公債殖利率一度升破5%大關，股市高檔震盪，投資情緒轉趨保守，避險資金湧向債市。9月來有23檔債券ETF受益人維持周周增格局，其中三檔日均量破萬張。群益優選非投等債（00953B）本月來受益人增加1,809人，日均量36,053張，雙雙居冠。

00953B最新配息預估每股配發0.067元，單次配息率約0.7%，年化配息率約8.4%。有意參與00953B本月領息的投資人，最晚須在10月6日前買進。

群益投信債券ETF研究團隊分析，9月FOMC會議如市場預期升息1碼（即0.25個百分點），並上修明、後年利率預測，顯示美國聯準會（Fed）將採高利率維持更久的政策基調。不過，Fed也上調經濟成長率並下修失業率，彰顯經濟基本面仍保韌性，前景樂觀。

群益投信債券ETF研究團隊分析，雖然美債殖利率高，但市場已提前反應升息預期，預期短期利率再大幅突破的機率較低。投資人可在目前相對高點之時分批進場布局，並透過非投等債ETF、短天期投等債ETF，以降低利率敏感度並累積票息收益。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00953B群益優選非投等債 ETF 非投等債 升息 群益

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