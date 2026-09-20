主動式ETF上周加碼聯電1.7萬張 六檔金融股也進榜

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，聯電（2303）獲得1.7萬張加碼榮登第一，其次是南亞（1303）7,574張，第三名的遠東銀（2845）有4,503張。

加碼四到十名分別是凱基金（2883）、南亞科（2408）、台新新光金（2887）、永豐金（2890）、台塑化（6505）、中再保（2851），以及統一證（2855）。產業來看，主動式ETF加碼明顯仍偏防禦，金融股高達六檔，傳產股有兩檔，都是台塑四寶成員，電子股僅剩二檔。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德表示，對台股而言，短線受美債殖利率與外資流向牽動，指數可能偏向震盪，AI龍頭相對具支撐，高估值中小型股、融資股及高負債公司壓力較大；未來一至六個月，企業獲利將取代本益比擴張，成為支撐股價的主要來源，只要AI供應鏈營收、毛利率及獲利預估持續上修，仍可消化部分高利率壓力。由於聯準會同步上調經濟成長、下調失業率預估，反映本次升息源於需求與資本支出強勁，並非經濟衰退，台股中長期基本面未反轉，但資金將由「有題材」轉向真正具備現金流、訂單及議價能力的企業。

產業配置方面，游景德看好包括AI基礎建設龍頭、美元營收出口商、現金充裕且低負債公司，以及部分金融股，分別受惠訂單與資本支出、美元升值效果及資金成本優勢。其中，銀行股可望受惠利差與海外收益改善，壽險股則仍須留意長債評價及避險成本波動。投資策略宜降低槓桿、保留彈性，優先布局具獲利能見度及現金流支撐的企業。

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