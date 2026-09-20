台灣最大主動式債券ETF迎第六次配息 年化配息率每次維持10%

主動聯博全球非投（00984D）即將進行第六次配息，預計於10月5日除息，每受益權單位預估配息金額為0.085元，與前五次維持一致，年化配息率預估逾10%。有意參與本次配息的投資人，10月2日為最後買進日。

00984D自今年1月募集以來，投資熱度不墜，自8月底率先成為台灣首檔突破百億元的主動式債券ETF後持續攀升，成立至今已成長約651%；前五次配息的年化配息率都有10%，這次預估也超過10%；截至9月11日，受益人數已成長約528%，反映投資人對收益型資產與主動式債券ETF的配置需求持續升溫。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，今年台股表現亮眼，吸引大量資金關注，但隨著股市集中度升高、波動加劇，投資組合分散配置也隨之提升。非投資等級債券波動度低於股票，並具備較高收益潛力，適度納入投資組合，有助分散單一資產風險，為投資組合增添收益來源。

鍾郁婕指出，美國通貨膨脹仍具黏著性，經濟則持續展現韌性，市場對利率走勢的預期也可能反覆。在此環境下，非投資等級債券的債息較高，可望提供一定收益緩衝；存續期間較短，有助降低利率波動對債券價格的影響。

值得注意的是，AI投資熱潮也為非投資等級債市創造新的選債機會。鍾郁婕表示，全球超大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，除了直接帶動科技產業，也讓許多參與資料中心建設、連接與維護的「傳統經濟」非投資等級債發行企業間接受惠。另一方面，美國消費支出維持韌性，尤其高收入族群消費能力穩健，也為博弈、休閒、住宿及零售等產業提供支撐。

00984D透過全球布局與主動選債掌握機會。投資組合以全球非投資等級企業債券為核心，聚焦BB及B級券種，產業橫跨能源、醫療、科技、媒體及基礎建設等領域，包括美國液化天然氣出口商、英國企業服務與金融科技公司、加拿大多元化製藥公司等。

面對不同產業基本面與評價差異擴大，00984D投資團隊透過基本面研究與個債篩選動態調整配置，例如目前對基本面承壓的通訊與科技產業維持減碼，但也利用市場價格錯置，選擇性增加評價具吸引力的債券發行企業。00984D的存續期間也只有約2.9年。

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