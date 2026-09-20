上周 ETF 成交前十名 這檔主動式日均量25萬張最高！2檔高股息也進榜

上周台股上漲2.1%，ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了三檔，另外也有兩檔高股息ETF進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達25.0萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有19.6萬張，第三名是主動統一升級50（00403A），有16.9萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、復華富時不動產，以及凱基台灣TOP50。四至九名日均量都逾10萬張。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠指出，升息消息公布後盤勢反向走揚，反映出市場對台股基本面的高度信心；一方面會前觀望的不確定性因素消弭，引發資金回流，另一方面美國及全球終端需求依然強勁，搭配蘋果新機備貨與AI伺服器出貨旺季，企業獲利下修風險極低。加上台股具備極佳的高殖利率優勢，逢低買盤與高股息配息資金持續湧入，為大盤提供強大的下檔支撐。

郭修誠分析，9月重啟升息主要再到「地緣政治引爆油價」與「通膨黏性」兩大實感威脅影響，由於中東局勢升溫帶動國際油價回升，加上美國就業市場與GDP基本面依然強勁通膨呈現黏性，聯準會為避免二次通膨效應擴散，使聯準會採取「預防性升息」以捍衛通膨預期。儘管利率高懸可能使美元指數與美債殖利率維持高位，台股中長期向上趨勢依然明確。

郭修誠建議投資人保持約六至七成的中性偏防禦持股，並聚焦於具備實質獲利支撐的低估值標的。其中金融保險族群受惠於升息環境擴大銀行淨利差，搭配低估值特性成為大盤防禦避風港；而AI剛性需求供應鏈如800VDC電源與散熱模組，則受惠於資料中心實質資本支出（CAPEX）擴張，看好具備獲利支撐的組裝龍頭。

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