資金加速轉向極高性價比的亞太市場 大華銀投信：迎資金重估新浪潮

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，全球資金移動潮蓄勢待發，資金正加速從高估值市場轉向具備極高性價比（Value for Money）的亞太市場。其中，受惠於韓國政府大力推動企業價值提升計劃（Corporate Value-up Program）稅制改革政策加持，南韓股市成為國際機構法人卡位降息循環的重點目標。

台股市場中唯一純粹聚焦韓國前50名市值龍頭的大華韓國KOSPI 50（009829），隨國際資金回流與政策利多加溫交投熱絡，展現出強勁的後市投資潛力。

賴昱廷指出，過往南韓股市因企業交叉持股、股東回饋率偏低及公司治理等問題，長期承受高達20%至30%的韓國折價（Korea Discount）。然而，南韓金融委員會與財政部今年全力推動的政策改革已展現顯著成效。政府除提供調減法人稅與股利所得分開課稅等租稅優惠外，更進一步建立企業價值提升指數，逼使韓國各大財閥巨頭積極調升股利發放率、註銷庫藏股並提高資本運用效率。賴昱廷表示，這項政策改革不僅改變韓股企業的治理體質，更提供國際資金在利率回落環境下極佳的殖利率與評價重估訴求。

賴昱廷表示，除政策面的結構性改革，南韓製造業在科技以外的多元產業優勢，亦成為這次資金回流的重要支柱。009829除涵蓋全球AI關鍵記憶體龍頭外，亦均勻配置南韓在軍工國防、造船航運、新能源電池及車用製造等重工業領域的全球冠軍企業。隨著全球地獄犬級地緣政治風險延續，南韓國防軍工企業接單屢創新高，搭配造船業迎來高毛利新船交付潮與綠色轉型升級，南韓非科技權重股正提供極其穩健的盈餘支撐，提升整體KOSPI 50指數布局多樣性。

賴昱廷從資金流向與評價面分析，在降息預期升溫之際，國際資金正重新檢視全球資產的風險報酬比。目前韓股整體評價仍處於歷史偏低水位，相較於美股與其他發達市場皆處於高檔震盪，南韓股市展現出相對評價優勢與成長潛力。

賴昱廷表示，在美元指數可望趨緩的背景下，韓元匯率回穩將進一步降低外資匯出壓力，並帶動市場資金回補。對台灣投資人而言，009829不僅能直接參與韓國半導體霸主的算力紅利，更全面囊括韓股政策改革與多元重工業升級的跨國資金重估浪潮。

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