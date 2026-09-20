iPhone 漲價幕後推手抓到了 這檔 ETF 重倉韓股巨頭迎來最強風口

根據小摩的報告指出，蘋果這波成本上揚反映出全球記憶體製造商掌握強大的定價權與營利彈性。在台股跨國ETF市場中，唯一高純度聚焦韓國前50名市值龍頭的大華韓國KOSPI 50（009829），由於重倉持股三星電子與SK海力士等全球記憶體霸主，成為此波蘋果漲價潮背後主要受惠者。

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，全球記憶體（NAND Flash與DRAM）價格急遽上揚，已成為蘋果產品物料清單（BOM）成本增加的核心主要原因。為減緩毛利率受到的侵蝕，蘋果預計將適度調漲終端售價，將成本轉嫁至市場。

賴昱廷表示，根據小摩報告中針對iPhone BOM成本的深入剖析，iPhone單機的記憶體（NAND + DRAM）成本呈現爆發式成長，從FY25（2025財年）的65美元，大幅躍升至FY26的114美元，年增率高達75%，到了FY27（iPhone 18週期）更預計飆升至228美元，年增率100%。小摩報告強調，現階段NAND合約價相較去（2025）年同期暴增362%，DRAM合約價更是急遽飆升421%；在iPhone 18系列中，單是記憶體成本就將占據整體BOM成本200美元以上。

賴昱廷分析指出，儘管蘋果透過擴大非記憶體元件的成本扣減與自家晶片垂直整合來化解部分壓力，但強烈的記憶體成本升幅仍逼使蘋果採取平均售價（ASP）調升約50美元的定價策略，藉此維持其整體毛利率水準。儘管遭遇極大的記憶體成本逆風，蘋果仍憑藉其規模優勢與強勁的iPhone 17與iPhone 18產品週期維持優於同業的獲利能力，從小摩將目標價由266.2美元上修至325美元，維持超配（Overweight）評級。

從產業鏈的利益分配來看，消費電子終端品牌廠為了確保供貨不得不接受高昂合約價，正意味著供給端的記憶體巨頭迎來了前所未見的利潤擴張期。在全球高階記憶體與高頻寬記憶體（HBM）市場擁有絕對壟斷優勢的三星電子與SK海力士，成為將終端消費者的購機成本轉化為企業營利與自由現金流的最大黑馬。

賴昱廷指出，009829追蹤韓國KOSPI 50指數，第一大與第二大核心權重股即為三星電子與SK海力士，高純度連結全球記憶體龍頭的營運動能。小摩報告證實記憶體報價走揚非短期現象，而是將一路延續至2027年的長期結構性趨勢。

展望後市，賴昱廷表示，隨著韓股兩大半導體巨頭享受記憶體報價翻倍，加上韓國企業積極進行史上最大規模的庫藏股買回計畫與高額股利發放，南韓股市目前的低本益比評價正具備極大的修復空間。對於想把握全球消費電子成本上揚、布局記憶體超級週期的投資人而言，009829可望成為跨國AI資產配置中能見度與基本面支撐的投資布局標的。

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