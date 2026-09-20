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台股9月震盪 台新00962受益人及規模分別大增四成及八成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月受益人數增幅前十名台股ETF。(資料來源：TEJ, 2026/9/15)
9月受益人數增幅前十名台股ETF。(資料來源：TEJ, 2026/9/15)

9月全球變數增多，台股近期震盪，惟計有六檔台股ETF不畏利空襲擊，受益人數逆勢大增二位數，其中，台新臺灣AI優息動能ETF（00962）受惠9月配息金額0.25元、年化配息率近二成，雙創新高，吸引大量投資人申購，9月來受益人及規模分別大增四成及八成，奪雙冠王。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊表示，人工智慧（AI）產業正從「模型競賽」進入更大規模的基礎建設與應用時代。過去市場焦點集中於大型語言模型與GPU算力軍備競賽，進入2026年後，AI發展逐漸由模型訓練向AI推論、AI Agent、Edge AI及Physical AI擴散，帶動全球科技產業進入新一輪硬體升級週期。

AI需求擴張的最大受惠者之一，就是台灣科技供應鏈，台灣從半導體、IC設計到伺服器、PCB、散熱與電源均占有全球重要地位，有望持續受惠AI資本支出成長。在此趨勢下，00962目前前三大持股華碩、技嘉及廣達，合計約20.32%，三家公司均是近期AI需求由「題材」轉化為「營收與獲利」的重要代表。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊指出，AI投資將從「概念」走向「基本面驗證」。企業能否將AI訂單真正轉化為營收與獲利，將成為下一階段選股關鍵。展望後市，AI產業仍處於由算力建設向應用普及擴散的過程，透過「AI＋優息＋動能」策略，以AI掌握長期產業成長、優息兼顧企業獲利與收益條件，再以動能機制捕捉市場領導族群，有望成為投資人參與台灣AI供應鏈從算力建設邁向全面應用的重要投資工具。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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