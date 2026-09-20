資金轉向收益型 ETF 與商品資產

全球地緣政治升溫，引發升息預期，導致股票型ETF面臨資金賣壓，根據貝萊德iShares資金流向9月5日至9月11日的統計，股票ETF連續第二周呈現資金淨流出204.9億美元，固定收益ETF則是連續兩周獲得資金挹注，最新一周再度獲得21.7億美元淨流入，反映避險氣氛再起。

從股票型 ETF 資金流向來看，資金流出壓力主要來自大型股ETF的294.4 億美元的賣超，其次為工業股ETF2.59億美元與金融股ETF2.25億美元的資金淨流出。吸引資金淨流入的股票型ETF，以大型與中型股ETF 35.1億美元最多，其次為全球市場ETF的28.7億美元，第三是小型股ETF的17.6億美元。

從區域資金動向分析，全球資金淨流入最高的地方為全球市場的26.9億美元，其次為非美市場的11.7億美元資金淨流入；相對地，美國資金淨流出268.4億美元最高，其次為南韓的5.04億美元賣超。

商品市場方面，大宗商品型ETF獲得6.88 億美元資金淨流入，而資金淨流入主要由實體黃金ETC的3.52億美元最高，其次為買超黃金2.56億美元。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，包括AI巨頭表示放慢前沿AI發展速度、地緣政治引發原油價格飆升等影響，導致美股再度出現回檔，亞洲股市AI相關族群也相對疲弱，特別是亞股中半導體比重較高的市場，近期再度面臨波動風險。

但從全球AI發展趨勢來看，楊貽甯認為，現階段為史上最快的AI建設週期，不太容易出現AI發展、算力需求放慢局面，除目前 AI 算力需求仍高於供給面，甚至有望讓關鍵企業擁有開發與營運AI先進系統的機會，此舉將強化企業對可信賴AI供應鏈的需求，同時延長現有模型的商業周期。

楊貽甯分析，全球企業基本面目前依然相對穩健，企業獲利符合甚至超越預期，第2季S&P500企業獲利年增率約達52%，資訊科技與通訊服務的獲利年增幅更是分別達到約77%、117%，獲利預期修正也維持較健康水位，投資人仍可維持偏向風險資產配置，在AI成長題材投資上保留動態與彈性。

固定收益市場方面，整體固定收益ETF上周淨流入21.7億美元，資金淨流入最高的是政府債券ETF，約 39.4億美元，其次為整體債券型ETF的5.39億美元；較不受資金青睞的則為公司債ETF遭資金淨流出25.9億美元，以及貨幣市場ETF遭賣超3,400 萬美元。

從存續期間來看，投資人對短天期資產的偏好仍較為明顯，短天期債券ETF吸引24.1億美元資金淨流入，長天期債券ETF同期也獲得資金淨流入16.6億美元，反而是混合存續期間策略ETF淨流出25.9億美元。

貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D） 基金經理人游忠憲指出，美國聯準會在睽違三年後決議升息一碼，符合市場預期，且從這次聯準會最新公布的經濟預測中可看出，總經環境變化讓升息較具有正當性，這次升息也等同透過實際行動落實聯準會主席華許先前於全球央行年會所傳達的訊息，不僅展現政策上的言行一致，也有助於重新建立市場對聯準會抗通膨決心的信任。

游忠憲進分析，美國10年至30年期公債殖利率曲線近期出現趨平，反映投資人在今（2026）年7月以來因擔憂政策可信度而要求的部分風險溢價正逐漸消退。值得注意的是，在聯準會於9月17日宣布升息後，長天期美國公債殖利率反而回落，顯示市場開始將此次升息解讀為強化政策公信力的行動，而非新一輪大幅升息循環的起點，也吸引部分資金重新布局長天期固定收益資產。

游忠憲認為，投資人現階段應將「聯準會重建政策公信力」與「是否展開持續升息循環」分開看待。在通膨趨勢尚未明顯回落之前，可維持較保守的利率風險配置，由於目前收益仍為投資組合的重要驅動來源，不必透過拉長存續期間來追求收益，而是可考慮選擇具經濟成長支撐、殖利率較高高品質投資等級債ETF。

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