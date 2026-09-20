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00406A成交量爆了！5天狂敲125萬張奪ETF第一…第三次配息維持0.138元

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A在9月14日至18日五個交易日累計成交約125萬張、日均約25萬張，拿下ETF成交量冠軍；第三次預估配息維持0.138元，以18日收盤價試算年化配息率約17.3%。中央社
00406A在9月14日至18日五個交易日累計成交約125萬張、日均約25萬張，拿下ETF成交量冠軍；第三次預估配息維持0.138元，以18日收盤價試算年化配息率約17.3%。中央社

美國聯準會睽違三年首度升息，政策落地後，市場開始出現「利空出盡」的解讀。隨油價與美債殖利率回落，美股科技股率先反彈，反映部分投資人重新評估先前因升息疑慮而遭調節的成長股。聯準會展現抑制通膨的立場，也有助修復市場對其維持物價穩定的信任，為風險偏好回升提供支撐。

對台股而言，國際科技股回穩，有助降低市場觀望氣氛，資金焦點可望逐步回到企業訂單、營收與獲利表現。若後續油價及債券殖利率維持穩定，配合第四季電子產業旺季與AI供應鏈出貨需求，台股量能可望回溫。不過，「利空出盡」仍屬短線市場解讀，後續走勢仍須觀察通膨數據及聯準會進一步調整利率的速度。

從最近一週成交量排行，可看出個股與ETF交投各有焦點。統計9月14日至18日五個交易日，友達日均成交量約30.6萬張，居全市場之冠；日前公告第三次配息、受到投資人關注的主動中信台灣收益（00406A），五日累計成交量約125萬張，日均成交量約25萬張，排名全市場第二，並拿下ETF成交量冠軍。

同期間，群益臺灣加權正2（00685L）、聯電及主動統一升級50（00403A），日均成交量分別約19.7萬張、18.3萬張及16.9萬張，分居第三至第五名。前五名中有三檔ETF，顯示ETF已成為投資人參與台股行情與調整市場曝險的重要工具。

00406A近期交投熱絡，配息是市場關注焦點之一。中國信託投信日前公布第三次收益分配評價結果，每受益權單位預估配發0.138元，維持與上次相同水準；以9月18日收盤價9.59元試算，年化配息率約17.3%，吸引重視現金流的投資人關注。

00406A經理人張書廷日前表示，近期台股回檔主要受到國際油價攀升、美債殖利率走高，以及聯準會利率會議前觀望氣氛升溫影響，屬於資金面與評價面修正，並非基本面惡化。目前仍是「利率壓力猶存、AI基本面不變」的格局，短線指數維持震盪的機率較高，拉回可視為第四季前評估布局的機會。

張書廷認為，升息結果揭曉後，台股能否延續反彈，關鍵仍在企業獲利能否支撐評價。投資人可持續追蹤AI伺服器、先進製程、散熱、電源及高速傳輸等供應鏈的出貨與營運表現，優先觀察具訂單能見度、競爭優勢及現金流支撐的企業，避免僅因短線反彈而追價。

根據中信投信官網，00406A本次預估每單位配發0.138元，最後買進日為10月2日，除息交易日為10月5日，股息預計於11月2日發放。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 ETF 成交量 聯準會 00403A主動統一升級50 配息 00685L群益臺灣加權正2

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