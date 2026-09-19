本周三大法人買超 ETF 前十大5檔主動式、2檔債券 00403A近25萬張第一

本周台股上漲2.1%，收在47,180點。觀察三大法人ETF買盤，半數被主動式包辦，不過不僅限於台股，有三檔都是國外主動式ETF。另外也有兩檔債券ETF、一檔高股息型ETF進榜，可見法人操作上仍有偏向防禦，上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達24.9萬張，其次是群益臺灣加權正2（00685L），有11.2萬張，第三名是主動統一前沿科技（00411A）有9.1萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為群益ESG投等債20+（00937B）、元大台灣50正2（00631L）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、元大台灣價值高息（00940）、主動統一全球創新（00988A）、元大美債20正2（00680L），以及主動元大AI新經濟（00990A）。前兩名買超張數都超過10萬張，買超力道較前一周增溫。

本周三大法人買超躍居第三名的主動統一前沿科技（00411A）投資主軸為AI基建及軟硬體、新能源供應鏈，搭配太空經濟、無人駕駛、人形機器人等前沿科技產業，適合想聚焦科技股高成長潛力的投資人。

統一投信表示，AI基建及硬體需求強勁，軟體應用滲透率持續提升，使台灣及美國經濟穩健成長、企業獲利增速上修。基本面狀況良好，台股及美股長線多方趨勢不變。惟因近期地緣政治風險及通膨不確定性較高，股市短線預計呈現震盪。建議投資人可以定期定額主動式股票型ETF，分批布局AI發展契機。

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