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00631L套牢近3成「死抱快解套」！他喊一張不賣等300元 網卻吵翻：正二能長抱？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友7月初以均價39.77元買進00631L，一度帳面虧損近3成，近期隨行情反彈縮至約5%，因此喊出「一張不賣」甚至300元才退場，引發PTT熱議槓桿ETF長抱、加碼與波動耗損風險。圖／聯合報系資料照片
一名網友7月初以均價39.77元買進00631L，一度帳面虧損近3成，近期隨行情反彈縮至約5%，因此喊出「一張不賣」甚至300元才退場，引發PTT熱議槓桿ETF長抱、加碼與波動耗損風險。圖／聯合報系資料照片

台股近期反彈，也讓槓桿型ETF元大台灣50正2（00631L）再度成為PTT熱門話題。一名網友分享，自己7月初幾乎買在高點，00631L平均成本39.77元，一度帳面虧損接近3成，但始終沒有停損，如今虧損已縮小至約5%。

原PO因此直呼「一張不賣奇蹟自來」，並認為指數型商品不該輕易停損。他透露未來有閒錢仍會持續加碼，目前沒有賣出打算，甚至喊出00631L要漲到300元才考慮退場。

文章曝光後，不少持有00631L的網友現身，有人透露均價36.8元一路抱到現在，也有人表示自己均價38元以上仍在等待解套。部分網友認為，操作正二除了長期持有，更重要的是保留現金，在大幅回檔時分批加碼降低成本。

不過「一張不賣」也引發另一派質疑。有網友提醒，槓桿ETF與0050等原型ETF特性不同，遇到大幅震盪或長時間盤整可能產生耗損，因此有人選擇反彈後減碼、出清或進行再平衡，而不是一路抱到底。

至於原PO喊出的「300元目標價」，更成為推文焦點，不少人直呼「300？」、「能到100就偷笑了」，也有人開始推算究竟要多少年才能達成。整串討論最後也形成兩派，一邊高喊「正二忠誠」、「大跌就是加碼」，另一邊則提醒槓桿ETF仍有波動與耗損風險，不能把這次反彈直接當成長抱必勝的證明。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00631L元大台灣50正2 ETF

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