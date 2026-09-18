一周熱門零股／市值型高息ETF 交投重心

台股本周焦點主要在美國聯準會升息、中東局勢變化等多空因素，盤勢高檔震盪，投資人藉零股進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，台積電、聯電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，聯準會9月FOMC會議，以12比0一致決議升息1碼，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%~4.00%，在利率點陣圖出現偏鷹訊號，後續變化將影響美股、台股走勢，左右零股投資人選股策略。

CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、台積電、主動統一台股增長、聯電、華邦電、大華優利高填息30、凱基台灣TOP50、南亞科，十檔標的交易量從2,996萬至937萬股，較上周增溫。

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