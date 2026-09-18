升息利空出盡？台股展現強勁韌性 定期定額卡位第4季行情

美國聯準會正式宣布升息一碼，並釋出年底前不排除再升息的鷹派訊號，然而台股卻展現「利空出盡」強勁韌性，指數已站上4萬7千點續朝高點邁進。

大華優利高填息 30（00918）經理人郭修誠指出，升息消息公布後盤勢反向走揚，反映出市場對台股基本面的高度信心；一方面會前觀望的不確定性因素消弭，引發資金回流，另一方面美國及全球終端需求依然強勁，搭配蘋果新機備貨與 AI 伺服器出貨旺季，企業獲利下修風險極低。加上台股具備極佳的高殖利率優勢，逢低買盤與高股息配息資金持續湧入，為大盤提供強大的下檔支撐。

郭修誠分析，9月重啟升息主要再到地緣政治引爆油價與通膨黏性兩大實感威脅影響，由於中東局勢升溫帶動國際油價回升，加上美國就業市場與GDP基本面依然強勁通膨呈現黏性，聯準會為避免二次通膨效應擴散，使聯準會採取預防性升息以捍衛通膨預期。儘管利率高懸可能使美元指數與美債殖利率維持高位，台股中長期向上趨勢依然明確。

郭修誠建議投資人保持約六至七成的中性偏防禦持股，並聚焦於具備實質獲利支撐的低估值標的。其中，金融保險族群受惠於升息環境擴大銀行淨利差，搭配低估值特性成為大盤防禦避風港；而 AI 剛性需求供應鏈如 800VDC 電源與散熱模組，則受惠於資料中心實質資本支出（CAPEX）擴張，看好具備獲利支撐的組裝龍頭。

大華優利高填息 309月18日除息交易日，除息後價格位階調整，投資人可依己身風險承受度適度布局。00918 憑藉「高股利率＋高填息率」獨家雙因子篩選機制，兼具 AI 電子爆發力與金融防禦力，歷次除息後有多次填息紀錄，展現強勁的資本修力。

針對希望參與台股第4季至明年第1季資金行情的投資人，郭修誠建議採用「定期定額＋股息再投資（DRIP）」雙軌策略，在除息後的相對低點紀律扣款並將股息滾入加碼，不僅能減輕單筆擇時進場的心理壓力，更能有機會發揮複利效果，優化長期報酬。

美國升息背景下台股第4季布局策略。(資料來源：彭博，大華銀投信)

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