00953B公告第24次配息、年化配息率8.4% 10月6日最後買進日

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第24次配息資訊，預估每股配發金額為0.067元，繼上月調升配息後，本月繼續維持高配息表現。以18日收盤價9.57元來推算，預估單次配息率約0.7%，年化配息率約8.4%。本次除息日訂10月7日，收益分配發放日則是10月30日，想參與本次領息的投資人，最晚需在10月6日買進。

財富管理專家表示，儘管聯準會於9月升息1碼，同時也調升今、明兩年GDP增長預估，並下調今年至後年的失業率預估，顯示對經濟看法正面。再者，當前企業獲利亮眼、財務體質穩健，進而支撐信用品質，預期違約風險將維持低檔。在利率波動加劇之際，短存續期債券因對利率敏感度較低，可降低波動風險，這也讓兼具存續期短、高息收雙重優勢的非投等債更具配置價值，進而使非投等債ETF交易持續增溫。

專家進一步說明，以規模最大的非投等債ETF 00953B為例，今年來日均量35,222張，是交投最熱絡的非投等債ETF，同時還是非投等債ETF人氣王，受益人更維持連六周增長，突顯其備受投資人青睞。從配息表現來看，在維持連續13個月每股配發0.061元之後，00953B已連兩個月維持配發高息，最新配息預計每股配發0.067元，年化配息率突破8%，配息表現居前，能滿足投資人收益需求，將是投資人債券配置的首選。

市場法人指出，00953B能備受投資人青睞的關鍵除了息收水準突出外，還有即使歷經多次市場震盪，績效表現依舊穩健且突出。觀察其產品設計，00953B首創「信用因子」加權機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券給予較大權重，並排除新興市場與CCC評級債券，讓違約率向投等債靠攏。整體來看，00953B兼顧投資人注重的資產品質、息收能力、分散性與流動性等優點，可給予投資人安心感，適合長期持有，以利用複利效果，進一步提升投資績效。

00953B最新配息資訊。（資料來源：投信官網、配息率採9/18收盤價計算、2026/9/18）

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