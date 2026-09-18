00918規模超車00929！昔日人氣不如00878、00919…靠換股走出自己的路

之前就已經跟大家說過：ETF的投資人其實是很愛配息的，而且是配越多越好，投資人並不是像部分網友所說的「不配息，就買！」

最明顯的例子就是近期的國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、復華台灣科技優息（00929）都宣布了增加配息金額，結果不僅每天的成交量強強滾，基金受益人數也跟著節節上升，基金規模更是不斷成長上去。

其中最火紅的高配息ETF就屬00918，基金規模在17日的收盤時，已經衝上 1564億元，正式超越00929的1514億元基金規模，受益人數也大幅增加到31.6萬人。

說到00918、00929這兩支基金，實在是再熟悉不過了，因為這兩支高配息ETF都買過、並且放了很長的時間，最後也都因為不一樣的理由而賣掉了它們，這些理由可以給現在想買它們，或是已經持有者的投資人做為參考 。

配息起伏過大 投資人不愛

00929是國內老牌又最大規模的月配息ETF，當初買它的原因就是可以每個月領到股息。

00929也很爭氣，本來每個月只配出0.11元，但是為了爭取投資人的青睞、炒熱高配息的話題，在績效沒有很好的情況下， 00929的每個月配息逐漸拉高到0.13元，最後更直接跳到0.2元。 請注意，這種配息的成長幅度是53.8%耶！這在當時也是屬於「很敢配息」的00919、00918都遠遠比不上的。 不過，隨著00929當時沒買台積電、高價科技成長股，基金的操盤績效跟不上大盤及配息支出，使得每股配0.2元的月配息只撐了3個月，就開始逐漸萎縮到0.11，最後甚至宣布每股只配息0.05元的超低數字。

當心ETF配太多 無以為繼

投資人的胃口一旦被養大了，其實是很難再縮回去的！這種一張ETF只配給你 50元，被網友笑稱「連個國民便當都買不起」，而且還多了「被愚弄」的感覺，當然也就引爆了00929的出走潮（也包括我啦）。

就從那個時候開始，00929就漸漸消失在ETF的熱門討論區裡。

賣掉00929的資金，大部分的人（我也不例外）都拿去「加」買00878、00919、00918，因為大家會覺得還是「季配息」配得比較穩定，不會有基金規模每個月都在「失血」、配錢出去的問題，而這3支不只是配得相對穩定，也是當時還沒有主動型ETF時，市場熱度比較高的高配息ETF。 其中，00918當時的配息雖然沒有00919這麼大方、受歡迎程度沒有00878這麼高、基金規模也只有5、600億元，卻是這3支ETF中股價最低的、填息率比較高的ETF，所以很多人選擇00918來加碼。

當時00918每季的股息在0.52~0.84元之間，雖然偶而會填息，但是裡面的成份股上漲的幅度（例如長榮），實在不能和剛竄出的主動型ETF的高價成份飆股（例如台光電）相提併論，所以在00918的操盤績效落後00981A一倍以上的情況下，加上當時00981A的股價也比較低，很多人就賣掉00918、去買到股價比較低、基金績效更好的00981A。

00918換股、賣股超神準

接下來的故事，大家就清楚看到了：原本選股保守的00918，在今年的上半年突然大幅度地更換成份股，在低檔價位勇敢地買了聯電、國巨、大立光等個股，卻又果決地在最高點（聯電約180元、國巨約1100元）陸續賣掉這些大飆股，還把賣股資金提前、而且精準地轉到當時蓄勢待發、接著大放異彩的金融股身上。

這樣脫胎換骨、把高配息當做主動型基金來操盤的00918，不但績效打敗一票的主動型ETF，創下近6個月69.5%（同類型基金排名第一）的報酬率、基金規模超越00929、衝到1564億元、股價連創歷史新高（狠甩00878、00919），更是大手筆拉高配息、連兩季的年化配息率都上衝到接近20%，也讓很多當時為了追逐主動型ETF而賣掉00918的投資人扼腕不已啊！

所以最後的結論是：投資想要賺錢，除了自己的努力，運氣也會占了很大的比重。

頻繁的追逐、換股，不見得穩贏！在投資的路上，只要你選擇績優標的做長期投資，其餘的事都不必怨天尤人，老天爺自然會給其公道的。

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