009826費用率比VT貴近10倍？小童精算「真實成本」：差距其實只剩約2倍

貝萊德在台推出的貝萊德世界股票（009826）被稱為「台版VT」，發行價10元、總成本約0.5%至0.7%，對比美股VT僅0.06%的費用，帳面差距近十倍。

分析師小童在短影音中分析，若算入稅負與交易成本，兩者的實際差距其實不如表面懸殊。

小童指出，台灣與美國尚未簽訂租稅協定，投資VT領息須被課徵30%美國股息稅，加上電匯與換匯成本，精算後的真實總成本差距會從十倍縮減至兩倍左右。

在選股邏輯上，兩者也有所不同...

美股VT持有全球上萬檔股票，涵蓋大中小型股，是真正分散投資全世界；009826則透過市值門檻與國家權重，將持股濃縮至1000到2000檔，除美國涵蓋大中小企業外，其餘國家主要鎖定輝達、蘋果、台積電等中大型龍頭。

小童總結，若在意便利性，想省去複委託、換匯與海外電匯流程，並避開30%股息稅，009826是相對划算省心的選擇；但若是追求極低內扣費率、精打細算的投資人，美股VT依然是布局全球更純粹的標的。

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