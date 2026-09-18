快訊

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

日銀宣布升息！調高1碼日圓竟急貶 一動作讓外界判斷央行「不夠鷹」

聽新聞
0:00 / 0:00

009826費用率比VT貴近10倍？小童精算「真實成本」：差距其實只剩約2倍

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
009826總成本約0.5%至0.7%，帳面高於VT的0.06%；分析師小童認為，若將股息稅、換匯及交易成本納入，其估算的實際成本差距約縮至2倍。圖／聯合報資料照片
009826總成本約0.5%至0.7%，帳面高於VT的0.06%；分析師小童認為，若將股息稅、換匯及交易成本納入，其估算的實際成本差距約縮至2倍。圖／聯合報資料照片

貝萊德在台推出的貝萊德世界股票（009826）被稱為「台版VT」，發行價10元、總成本約0.5%至0.7%，對比美股VT僅0.06%的費用，帳面差距近十倍。

分析師小童在短影音中分析，若算入稅負與交易成本，兩者的實際差距其實不如表面懸殊。

小童指出，台灣與美國尚未簽訂租稅協定，投資VT領息須被課徵30%美國股息稅，加上電匯與換匯成本，精算後的真實總成本差距會從十倍縮減至兩倍左右。

在選股邏輯上，兩者也有所不同...

美股VT持有全球上萬檔股票，涵蓋大中小型股，是真正分散投資全世界；009826則透過市值門檻與國家權重，將持股濃縮至1000到2000檔，除美國涵蓋大中小企業外，其餘國家主要鎖定輝達、蘋果、台積電等中大型龍頭。

小童總結，若在意便利性，想省去複委託、換匯與海外電匯流程，並避開30%股息稅，009826是相對划算省心的選擇；但若是追求極低內扣費率、精打細算的投資人，美股VT依然是布局全球更純粹的標的。

◎本文獲 小童 x Happy Trading Life 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 VT ETF

小童 x Happy Trading Life

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050存20年能滾到9300萬！詹璇依卻喊「千萬別只買0050」：想放大資產靠這招

0050為何老要被一些新標的打敗？ 始終被當比較標準…已成台股「度量衡」

0050還不夠分散！配009826把台灣延伸到全球 一次布局近40國、上千檔企業

25歲存30多張00919卻被笑「傻子才買」！同事全押0050 他不解：投想投的有錯嗎

相關新聞

009826費用率比VT貴近10倍？小童精算「真實成本」：差距其實只剩約2倍

009826帳面總成本約0.5%至0.7%，較VT高近10倍；納入30%股息稅及交易成本後，實際差距約縮至2倍，便利性與低費率各有取捨。

25歲存30多張00919卻被笑「傻子才買」！同事全押0050 他不解：投想投的有錯嗎

25歲網友累積30多張00919，因投資理念遭同事嘲笑並疏遠；網友認為0050與00919策略不同，投資應依個人目標選擇。

0050還不夠分散！配009826把台灣延伸到全球 一次布局近40國、上千檔企業

009826在台推出，投資人可用台幣布局近40國、上千檔企業，搭配0050分散單一市場與產業集中風險。

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

創意盤中一度攀抵漲停價7,150元再創新高，AI需求由GPU擴至ASIC，帶動台灣晶片設計、先進封裝與測試供應鏈受矚目。

0050為何老要被一些新標的打敗？ 始終被當比較標準…已成台股「度量衡」

0050屢被主動基金、主題ETF與選股策略拿來比較，凸顯其台股長期投資標準地位；市值機制可自動汰弱留強。

0050適合怕震盪的人？郭哲榮點「這類投資人」別挑個股：賠5％就停損難賺大錢

郭哲榮建議無法承受個股5%至10%波動的投資人改買0050，並稱長期持有、忍受震盪才有機會累積資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。