0050還不夠分散！配009826把台灣延伸到全球 一次布局近40國、上千檔企業

在許多長期投資人的配置清單中，元大台灣50（0050）向來是無可撼動的核心主力。它打包台灣前50大企業，讓資金低成本跟隨經濟成長。然而，0050再具代表性，仍有先天限制：資產過度集中在單一市場，且高度依賴半導體產業鏈。

當全球產業輪動或地緣政治升溫時，全押單一市場難免放大波動。過去若想化解「雞蛋放在同個籃子」的風險，投資人往往得透過複委託或海外券商轉向美股代號VT的全球ETF；而隨著貝萊德在台推出009826（貝萊德全球股票），市場正式迎來能用台幣直接布局全球的管道。

009826的本質就像「世界版0050」。相較0050聚焦台灣本土權值股，009826將觸角延伸至全球近40個國家、上千檔跨國企業，不僅網羅美股科技巨頭，也納入歐日及新興市場龍頭。其不配息、股息自動滾入淨值的機制，更省去手動再投資的繁瑣成本，貼合長線複利需求。

這項產品並非要投資人在兩者之間「二選一」，而是提供「立足在地、放眼全球」的彈性。投資人能藉由0050掌握台灣科技鏈的成長紅利，同時透過009826將風險分散至全球主要市場，有效平衡單一區域的系統性風險。

跳脫單一國家框架，是資產走向成熟的必經之路。若說0050是掌握台灣競爭力的基石，009826就是鋪向全球的延伸工具；兩者相輔相成，才能在追求成長的同時，打造更抗震的長期財富護城河。

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