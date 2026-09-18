中秋變不變盤不重要 台股主動式ETF核心選股最得宜

下周就是中秋節，相信台股投資人對於中秋變盤的議題都不陌生，根據群益投信統計，過去10年以來，歷年中秋節前後股市表現並沒有特別明顯的變盤，台股在中秋節前因常伴隨連假，觀望氣氛較重而呈現小漲小跌，節後雖然大盤漲跌互見，漲跌幅不大，但上漲機率相對高。市場法人表示，台股投資重點還是在選股不選市，建議可用專家核心選股的市值型主動式台股ETF介入台股投資。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，觀察近10年中秋節後台股表現並沒有特別明顯的變盤，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資加碼影響較大，值得留意的是，近年來因AI浪潮重塑台股產業結構，大型科技龍頭股成為市場成長核心，讓市值型投資優勢更加凸顯。

群益投信主動式台股ETF研究團隊強調，隨著台股來到高檔位階、類股輪動頻繁下，核心靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，主動式市值型ETF便是現階段把握台股當前強勢族群與未來成長行情的投資標的。

群益投信主動式台股ETF研究團隊建議，投資人不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式台股ETF來掌握行情。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢(準)千金股，及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力策略來因應。

許育誌指出，整體來看，鑒於經濟基本面仍強韌，加上全球AI需求強勁，相關應用也實際落地兌現，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等等，可望持續受惠，中長期投資前景值得留意。

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