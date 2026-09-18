快訊

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

日銀宣布升息！調高1碼日圓竟急貶 一動作讓外界判斷央行「不夠鷹」

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋變不變盤不重要 台股主動式ETF核心選股最得宜

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近十年中秋節前後台股平均表現。資料來源：CMONEY、2026／9／17
近十年中秋節前後台股平均表現。資料來源：CMONEY、2026／9／17

下周就是中秋節，相信台股投資人對於中秋變盤的議題都不陌生，根據群益投信統計，過去10年以來，歷年中秋節前後股市表現並沒有特別明顯的變盤，台股在中秋節前因常伴隨連假，觀望氣氛較重而呈現小漲小跌，節後雖然大盤漲跌互見，漲跌幅不大，但上漲機率相對高。市場法人表示，台股投資重點還是在選股不選市，建議可用專家核心選股的市值型主動式台股ETF介入台股投資。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，觀察近10年中秋節後台股表現並沒有特別明顯的變盤，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資加碼影響較大，值得留意的是，近年來因AI浪潮重塑台股產業結構，大型科技龍頭股成為市場成長核心，讓市值型投資優勢更加凸顯。

群益投信主動式台股ETF研究團隊強調，隨著台股來到高檔位階、類股輪動頻繁下，核心靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，主動式市值型ETF便是現階段把握台股當前強勢族群與未來成長行情的投資標的。

群益投信主動式台股ETF研究團隊建議，投資人不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式台股ETF來掌握行情。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢(準)千金股，及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力策略來因應。

許育誌指出，整體來看，鑒於經濟基本面仍強韌，加上全球AI需求強勁，相關應用也實際落地兌現，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等等，可望持續受惠，中長期投資前景值得留意。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 變盤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近年大盤跌破月線後進場後市表現佳 卡位長線行情布局主動市值 ETF

上市櫃公司8月營收攀新高 主動市值 ETF 掌握台股成長行情

法人看好AI需求強勁 主動市值型ETF迎成長行情

台股ETF股利比一比！00919單次發207.85億 奪「股利王」

相關新聞

009826費用率比VT貴近10倍？小童精算「真實成本」：差距其實只剩約2倍

009826帳面總成本約0.5%至0.7%，較VT高近10倍；納入30%股息稅及交易成本後，實際差距約縮至2倍，便利性與低費率各有取捨。

25歲存30多張00919卻被笑「傻子才買」！同事全押0050 他不解：投想投的有錯嗎

25歲網友累積30多張00919，因投資理念遭同事嘲笑並疏遠；網友認為0050與00919策略不同，投資應依個人目標選擇。

0050還不夠分散！配009826把台灣延伸到全球 一次布局近40國、上千檔企業

009826在台推出，投資人可用台幣布局近40國、上千檔企業，搭配0050分散單一市場與產業集中風險。

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

創意盤中一度攀抵漲停價7,150元再創新高，AI需求由GPU擴至ASIC，帶動台灣晶片設計、先進封裝與測試供應鏈受矚目。

0050為何老要被一些新標的打敗？ 始終被當比較標準…已成台股「度量衡」

0050屢被主動基金、主題ETF與選股策略拿來比較，凸顯其台股長期投資標準地位；市值機制可自動汰弱留強。

0050適合怕震盪的人？郭哲榮點「這類投資人」別挑個股：賠5％就停損難賺大錢

郭哲榮建議無法承受個股5%至10%波動的投資人改買0050，並稱長期持有、忍受震盪才有機會累積資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。