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ETF交投火熱！00403A盤中爆量逾17萬張站上各均線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股18日在央行維持利率不變、適度放寬房市限制，及市場傳出權值電子股晶圓代工報價調漲帶動下，指數開高後一度攻上47,000點，衝達47,061.57點，激勵ETF的表現，交投火熱，其中，主動統一升級50（00403A）盤中爆出逾17.42張成交量，一度衝上10.28元， 收復各均線。

00403A量價齊揚，早盤以10.23元開出，一度衝達10.28元，漲幅2.69%，超越大盤的漲幅，盤中漲幅約2.4%，收復5日線、月線及季線；籌碼方面，00403A除是17日外資買超最多的台股ETF外，若進一步拉長時間來看，也是近30日來全體上市櫃中獲外資買超第一名。

展望後市，統一投信投研團隊表示，在企業基本面仍持續上修之下，將提供台股支撐力道，此外，隨第4季AI出貨旺季到來，市場焦點可望逐步回到營收與獲利表現。

產業方面，統一投信投研團隊看好部分受惠AI之零組件、具規格升級優勢的光通訊、載板及先進封裝族群，及具延續性的缺料漲價題材。投資上，建議投資人可透過定期定額台股主動式ETF，藉由專業投研團隊掌握具成長潛力的產業與個股，參與台股中長線成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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