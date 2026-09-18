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25歲存30多張00919卻被笑「傻子才買」！同事全押0050 他不解：投想投的有錯嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲網友持有0050與00919，其中00919已累積30多張，卻因朋友、同事偏好0050而遭取笑，引發Dcard網友熱議市值型與高股息ETF的不同投資策略。圖／聯合報系資料照片
一名25歲網友持有0050與00919，其中00919已累積30多張，卻因朋友、同事偏好0050而遭取笑，引發Dcard網友熱議市值型與高股息ETF的不同投資策略。圖／聯合報系資料照片

一名25歲網友在Dcard分享，自己從大學開始打工，目前同時做兩份兼職，每月固定撥出部分收入投資ETF，目前持有元大台灣50（0050）與群益台灣精選高息（00919），其中以00919占比最高，已累積30多張，希望30至35歲之間能買下自己的房子。

原PO表示，00919每季配息後，他基本上都把資金存下來，沒想到投資方式卻遭朋友與同事取笑，對方不斷強調「傻子才投00919」、「我們都All in 0050」，甚至質疑他是否真的了解ETF，讓他忍不住反問：「你們真的懂0050是什麼嗎？」

這場投資理念之爭最後甚至影響人際關係。原PO透露，反嗆之後有幾名同事不太願意再跟他說話，也因此少了幾個原本要好的朋友，讓他無奈發問：「投想投的有錯嗎？為什麼一定要0050？」

文章曝光後，留言區也掀起0050與00919之爭，有網友認為市值型與高股息ETF本來就有不同投資邏輯，也有人主張年輕階段若以累積資產為目標，自己會偏向市值型；另有人直言「0050跟00919都是ETF」，爭議其實不是ETF本身，而是市值型與高股息策略的選擇。

不過也有不少網友替原PO緩頰，認為投資方式本來就應依個人目標與風險承受能力決定，「你抱得安心抱得爽最重要」、「投資就是選適合自己的」，也有人形容市場存在「市值型笑高股息、個股笑市值、槓桿笑個股」的鄙視鏈，為了投資理念不同而鬧翻沒有必要。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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