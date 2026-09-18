0050為何老要被一些新標的打敗？ 始終被當比較標準…已成台股「度量衡」

台股市場幾乎每隔一陣子，就會冒出打著「績效打敗0050」旗號的新商品或策略。從各類主動型基金、科技主題ETF，到各色選股模型，市場總有人試圖證明自己比元大台灣50（0050）更會賺。

然而，許多投資人往往忽略了一個最簡單的底層邏輯：正因為所有人都爭相拿0050當作挑戰標靶，恰恰印證了0050就是台股長期投資無可取代的「黃金標準」與「度量衡」。

在投資市場的競技場上，只有真正的衛冕冠軍才會成為所有人的對標錨點。 不可否認，回顧過去十年，市場上確實有極少數頂尖經理人或主題型基金跑贏了大盤。 但關鍵在於：十年前打敗0050的資優生，十年後確定還能繼續打敗嗎？這個問題的答案，市場上誰都說不準。

追求超額報酬的背後，往往伴隨著不可忽視的代價。主動選股不僅得承受更高的經理費率與頻繁換股的周轉成本，更難以預測經理人更換、風格漂移或產業循環反轉的風險；過去的輝煌績效不代表未來保證，投資人往往得花費極大心力，去承擔挑選標的與主觀操作的不確定性。

相較之下，0050的核心優勢在於純粹的市值機制，直接打包台灣最具競爭力的前50大企業，並具備自動汰弱留強的功能，時間到了自然將動能趨緩的企業移出、納入最具成長力的新龍頭。

主動選股與挑戰者商品確實提供了博取超額報酬的可能，但如果不想去猜十年後的贏家是誰，與其費盡心思尋找下一個「打敗0050」的神話，回歸常識、老老實實買進並長期持有這個市場標準，往往就是最省心且勝率最高的核心策略。

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