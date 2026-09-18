快訊

高雄男大生20多刀猛刺8旬臥床嬤收押 檢警：顯有致死強烈動機

習近平驚傳身體出狀況！俄媒曝光畫面「還原真相」

iPhone 18 Pro全色系實際顏色一次看！勃根地紅耐看、冰川藍陽光照映會變色

聽新聞
0:00 / 0:00

0050為何老要被一些新標的打敗？ 始終被當比較標準…已成台股「度量衡」

聯合新聞網／ 股手
市場不乏主動基金、科技ETF及選股策略挑戰0050，但過去績效不代表未來仍能持續勝出；0050透過市值機制定期調整成分股，成為投資人衡量台股長期績效的常見比較標準。記者曾原信／攝影
市場不乏主動基金、科技ETF及選股策略挑戰0050，但過去績效不代表未來仍能持續勝出；0050透過市值機制定期調整成分股，成為投資人衡量台股長期績效的常見比較標準。記者曾原信／攝影

台股市場幾乎每隔一陣子，就會冒出打著「績效打敗0050」旗號的新商品或策略。從各類主動型基金、科技主題ETF，到各色選股模型，市場總有人試圖證明自己比元大台灣50（0050）更會賺。

然而，許多投資人往往忽略了一個最簡單的底層邏輯：正因為所有人都爭相拿0050當作挑戰標靶，恰恰印證了0050就是台股長期投資無可取代的「黃金標準」與「度量衡」。

在投資市場的競技場上，只有真正的衛冕冠軍才會成為所有人的對標錨點。

不可否認，回顧過去十年，市場上確實有極少數頂尖經理人或主題型基金跑贏了大盤。

但關鍵在於：十年前打敗0050的資優生，十年後確定還能繼續打敗嗎？這個問題的答案，市場上誰都說不準。

追求超額報酬的背後，往往伴隨著不可忽視的代價。主動選股不僅得承受更高的經理費率與頻繁換股的周轉成本，更難以預測經理人更換、風格漂移或產業循環反轉的風險；過去的輝煌績效不代表未來保證，投資人往往得花費極大心力，去承擔挑選標的與主觀操作的不確定性。

相較之下，0050的核心優勢在於純粹的市值機制，直接打包台灣最具競爭力的前50大企業，並具備自動汰弱留強的功能，時間到了自然將動能趨緩的企業移出、納入最具成長力的新龍頭。

主動選股與挑戰者商品確實提供了博取超額報酬的可能，但如果不想去猜十年後的贏家是誰，與其費盡心思尋找下一個「打敗0050」的神話，回歸常識、老老實實買進並長期持有這個市場標準，往往就是最省心且勝率最高的核心策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 標靶 台股

股手

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股「C波早就走完了」？44210點殺完一路彈…網：波浪理論都是事後看

AI開始「打造自己」！Claude主導26%研發 3萬代理人開工...人類只剩發電功能？

0050存20年能滾到9300萬！詹璇依卻喊「千萬別只買0050」：想放大資產靠這招

0050適合怕震盪的人？郭哲榮點「這類投資人」別挑個股：賠5％就停損難賺大錢

相關新聞

0050為何老要被一些新標的打敗？ 始終被當比較標準…已成台股「度量衡」

0050屢被主動基金、主題ETF與選股策略拿來比較，凸顯其台股長期投資標準地位；市值機制可自動汰弱留強。

0050適合怕震盪的人？郭哲榮點「這類投資人」別挑個股：賠5％就停損難賺大錢

郭哲榮建議無法承受個股5%至10%波動的投資人改買0050，並稱長期持有、忍受震盪才有機會累積資產。

0050存20年能滾到9300萬！詹璇依卻喊「千萬別只買0050」：想放大資產靠這招

詹璇依試算，0050股息再投資20年資產可增至約9300萬元，但提醒勿只買0050，可依風險承受力搭配主動基金，追求超額報酬並留意高波動。

記憶體股、IC 設計股價大漲回血 00947盤中漲幅逾3%稱冠半導體ETF

國內首檔聚焦記憶體、IC設計兩大半導體次產業的台新臺灣IC設計ETF（00947），由於輝達首席執行長黃仁勳最新估計，隨AI在不同行業加速普及，未來輝達晶片銷量將翻倍增，帶動輝達17日股價強彈2.5%，連帶激勵台廠半導體相關供應鏈，為滿足未來激增的市場需求，未來廠商營收可望實現翻倍預期，18日台股開盤大漲後，台股IC設計、記憶體兩大族群指標股，也同步大漲噴出。

秋節變盤？善用主動式ETF 選股不選市

根據群益投信統計，觀察過去10年以來，歷年中秋節前後股市表現並沒有特別明顯的變盤，台股在中秋節前因常伴隨連假，因此觀望氣氛較重而呈現小漲小跌，節後雖然大盤漲跌互見，漲跌幅不大，但上漲機率相對高。

聯準會升息「0050、00878、00981A要賣？」他急問ETF怎辦…遭反問：為何要賣

聯準會升息1碼後，網友猶豫0050、00878、00981A是否賣出；多數建議長期持有，亦有人主張先賣，後續升息仍待決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。