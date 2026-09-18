0050適合怕震盪的人？郭哲榮點「這類投資人」別挑個股：賠5％就停損難賺大錢

台股昨（17）日上演開高走低劇烈震盪，摩爾投顧投資長郭哲榮在影音解盤中指出，雖然大盤成交量回升至8000多億元，但市場湧入大量新進散戶與新手，這群人往往承受不住短線震盪，甚至賠了5%到10%就慌張停損、小賺一點就急著出場，導致籌碼浮動而拖累許多個股表現。

郭哲榮直言，如果投資人受不了個股5%到10%的波動，那就代表根本不適合自己挑股票，這類人反而更適合去買元大台灣50（0050）。

他以股神巴菲特建議一般人買進標普500ETF為例指出，0050理論上根本不需要停損，投資人只要不開融資，買進台灣前50大頂尖公司長期根本無需害怕。

他強調，若把0050當作「活存」概念持續累積，長期的回報絕對遠勝利率微薄的銀行定存；雖然0050看起來前進三步、後退兩步動得很慢，但拉長至三年等週期來看，資產累積效益依然驚人。

他提醒投資人，無論是個股還是0050，唯有放寬心態、忍受短期波動，才有機會在市場真正賺到大錢。

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