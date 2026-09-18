0050存20年能滾到9300萬！詹璇依卻喊「千萬別只買0050」：想放大資產靠這招

許多家長在替孩子規劃教育基金或長期資產時，第一直覺往往是鎖定老牌市值型ETF元大台灣50（0050）。

財經主持人詹璇依在影音節目《旋轉理財腦》中透過數據試算指出，長期投資0050確實具備讓資產翻倍甚至翻四倍的實力，但她也提醒投資人「千萬不要只買0050」，若想追求超越大盤的超額報酬，可以適度搭配優質的主動式基金作為財富跳板。

詹璇依以總本金2300萬元、投資期間20年為例，比較三種不同理財情境：

情境一：全放定存

20年後僅微幅增加至2580萬元，容易被通膨悄悄吃掉購買力

情境二：每年分批買進0050但「股息不再投入」

單純以5%年化股價成長率計算，20年後本利和約3800萬元；

情境三：採取「股息再投資」

經過複利滾存20年後，總資產可驚人地累積至約9300萬元，資產翻了超過四倍。她形容，像0050這類被動市值型ETF如同穩健的高鐵，能踏實載著投資人抵達財務終點

然而，若投資人想要追求更快的資產累積速度，詹璇依認為具備選股能力的主動式台股或科技基金是拉開財富差距的關鍵工具。

她以近十年數據對比，受惠AI浪潮推升，0050近十年年化報酬率約21%，單筆投入100萬元經過十年約成長至673萬元；但若是挑選到頂尖資優的主動式台股基金，年化報酬率可達36%，十年後資產高達2165萬元，兩者差距達3.22倍，多滾出近1500萬元。

即便是每月定期定額1萬元，十年下來頂尖主動基金累積金額約1124萬元，也大幅領先市值型ETF的401萬元。

不過，詹璇依強調「高報酬必然伴隨高風險」，絕對不建議投資人盲目all in主動基金。

她點出追求36%年化報酬背後的兩大代價：

第一是波動度極大，主動基金因配置部分中小型個股，震盪幅度遠甚於0050； 第二是拉回修正幅度極深，在科技股修正估值時，帳面虧損隨時可能達到負30%甚至負40%，若心理承受度不足而砍在阿呆谷，反而會造成嚴重虧損。

詹璇依總結表示，資產配置應以0050市值型ETF作為穩健防禦的鐵票，若能承受高波動、看懂產業趨勢，再進一步配置優質主動基金來加速放大資產。

她直言市場永遠在變，但心態決定資產厚度，投資人應先認清自身風險承受力，才能在長期投資中立於不敗之地。

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