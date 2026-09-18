Fed升息…行情有望回歸基本面 台美日韓股四投信按讚

時隔三年聯準會再次升息，短線不確定性淡化後，行情有望回歸基本面主軸。對於股票商品投資，國泰、安聯、群益、復華等四大投信認為，AI科技股仍是主軸，看好連動度高的美、台、日、韓股票市場。

主動安聯亞半導體ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，儘管聯準會升息與市場雜音持續干擾投資情緒，科技股及半導體類股短期波動加劇，但從產業基本面觀察，全球AI算力需求仍持續擴張，帶動半導體產業長線成長動能不變。市場正處於評價修正與資金重新配置階段，而非產業趨勢反轉。

從產業面來看，全球半導體市場規模可望於2026年突破1兆美元，超過九成半導體企業預期今年營收仍將維持成長，AI更已成為多數產業主管眼中最重要的成長引擎。展望後市，安聯投信表示，預期市場焦點將回歸基本面，應聚焦受惠長線結構成長趨勢的AI、亞洲半導體領域，以主動式股票策略，搭配多重資產配置，尋求參與旺季行情。

國泰台灣科技龍頭ETF經理人蘇鼎宇指出，聯準會升息雖可能牽動市場資金流向及科技股評價，但AI產業發展仍取決於企業資本支出、實際訂單及應用需求。

當資金成本上升，市場將更重視企業的獲利能力與技術競爭力，具備關鍵技術、供應鏈地位及營運實績的科技企業，相對有機會獲得資金青睞。

群益投信表示，後市來看，儘管利率可能延續Higher for longer態勢，但只要利率不再快速上升，基本面佳的區域與產業仍足以抵禦利率上行風險，表現無須過於擔憂，股市方面仍相對看好美股與亞股（日股、台股）表現。

復華投信分析，本次升息有助Fed建立公信力及穩定長期通膨預期，若美伊衝突降溫讓油價回落，則有機會帶動通膨向下，也就不會是升息循環。從日前聯準會經濟褐皮書顯示，美國經濟活動溫和擴張、AI數據中心需求為主要經濟成長動能，預期AI應用發展、經濟及企業獲利為股市長期支撐，仍看好產業能見度高、獲利仍維持兩位數增長的AI科技供應鏈題材及連動度高的美、台、日、韓股票市場機會。

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