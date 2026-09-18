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航運、生技族群 搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

隨著美伊戰事延燒，國際油價重返每桶百元以上，市場對通膨及聯準會（Fed）升息的擔憂再起，美債殖利率走高，市場資金開始向不同產業與投資題材擴散，航運、金融、生技及高股息等族群吸金，ETF績效版圖也悄然洗牌。

統計近一月在台掛牌的股票類ETF市價表現，截至昨（17）日，平均下跌1.3%，且僅34.07%的標的維持正報酬，前十名已看不到科技主題ETF，共計有六檔漲幅超過一成，其中，以元大MSCI金融（0055）16.1%，拿下排行榜首位、國泰股利精選30的13.4%居次、而航運主題的野村全球航運龍頭則以11.4%排名第三，第四、五、六則依序為復華富時高息低波（00731）10.58%、國泰基因免疫革命10.55%、富邦基因免疫生技的10.4%。

野村全球航運龍頭經理人張怡琳表示，AI長期成長趨勢並未改變，但在科技股近期波動升高之下，市場開始提高對其他產業及海外市場的關注，資金配置也由原先較集中的科技主軸逐步向外擴散，航運正是近期受惠題材之一。

從基本面看，中東情勢升溫牽動全球能源及原物料供應，航線與能源運輸路徑調整，為油輪市場增添支撐；第4季傳統運輸旺季逐步展開，貨櫃、散裝及油輪運價維持強勢。運價走高有利航商營收與獲利動能，若後續旺季貨運需求延續，加上能源及原物料運輸需求保持韌性，航運業基本面仍具支撐，有望持續吸引資金。

富邦基因免疫生技經理人陳婉寧表示，近期全球金融市場波動升溫，投資人風險偏好降溫，資金配置逐步轉向基本面相對穩健、需求受景氣循環影響較低的產業，醫療保健類股因此持續獲得資金青睞。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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