金融、高息型 人氣焦點

近期市場持續受到升息預期干擾，台股高檔震盪之際，AI長線需求仍提供科技產業基本面支撐，相關ETF維持市場關注。此外，近周資金亦聚焦金融、高股息等類型，帶動部分台股ETF維持強勢表現，成為盤面資金配置焦點。

台股近期震盪，ETF表現呈現分化，從近一周績效來看，表現較佳的ETF以金融、高股息及優選股等類型為主，其中：元大MSCI金融（0055）近周上漲4.6%，國泰股利精選30漲3.8%，永豐優息存股漲2.9%，統一台灣高息動能漲2.8%、大華優利高填息30漲2.4%，居前五強。

維持正報酬的高股息ETF包括：凱基優選30漲2.38%、復華富時高息低波漲2.37%、元大台灣高息低波漲2%、國泰永續高股息漲1.7%、富邦特選高股息30漲1.5%，相較之下，加權指數近周下跌1.3%、OTC指數近周下跌1.7%，表現強勢。

事實上，從歷史數據來看，升息並不等同於股市多頭告終，多數情況反而更能反映經濟與企業獲利具有韌性。觀察過去1994年至2022年期間六次FOMC升息周期股市表現，對比1997年的一碼預防性升息，對S&P 500股市後三個月報酬率有25.12%反彈、升息後一年上漲45.52%；同樣觀察台股加權指數表現，升息後六個月、一年也分別上漲8.8%、13.58%。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，金融板塊則在利息淨收益穩定與資本市場回溫挹注下，獲利續創高峰，成盤面增添支撐力道。此外，第4季台股出現多頭新亮點，包括邊緣AI與消費終端復甦，隨著搭載高算力晶片的智慧型手機、AI PC及智慧穿戴設備迎來新機備貨潮，帶動IC設計、光電元件、零組件通路及PCB供應鏈營收成長。

玉山投信海外股票團隊主管毛宗毅表示，聯準會本周FOMC會議宣布升息一碼，反映對通膨風險仍保持高度警戒，短期市場亦持續受到高油價、高殖利率及政策利率路徑調整影響，波動可能進一步放大。第4季持續觀察油價走勢、聯準會緊縮幅度、期中選舉，及AI企業獲利是否持續兌現等情事。

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