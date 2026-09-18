六檔受益人 雙位數跳增

9月以來全球變數增多，包括中東地緣政治風險升溫、國際油價突破每桶100美元大關、聯準會升息等，致台股近期震盪整理，不過有六檔台股ETF不畏利空，受益人數逆勢大增二位數。

其中，台新臺灣AI優息動能ETF（00962）受惠9月配息金額0.25元、年化配息率近二成，雙創新高，吸引大量投資人申購，9月來受益人及規模分別大增四成及八成，奪雙冠王。

台新臺灣AI優息動能ETF研究團隊表示，人工智慧（AI）產業正從「模型競賽」進入更大規模的基礎建設與應用時代。過去市場焦點集中於大型語言模型與GPU算力軍備競賽，進入2026年後，AI發展逐漸由模型訓練向AI推論、AI Agent、Edge AI及Physical AI擴散，帶動全球科技產業進入新一輪硬體升級周期。

AI需求擴張的最大受惠者之一，就是台灣科技供應鏈，台灣從半導體、IC設計到伺服器、PCB、散熱與電源均占有全球重要地位，有望持續受惠AI資本支出成長。在此趨勢下，00962目前前三大持股華碩、技嘉及廣達，合計約20.3%，三家公司均是近期AI需求由「題材」轉化為「營收與獲利」的重要代表。

此外，AI投資將從「概念」走向「基本面驗證」。企業能否將AI訂單真正轉化為營收與獲利，將成為下一階段選股關鍵。展望後市，AI產業仍處於由算力建設向應用普及擴散的過程，透過「AI＋優息＋動能」策略，以AI掌握長期產業成長、優息兼顧企業獲利與收益條件，再以動能機制捕捉市場領導族群，有望成為投資人參與台灣AI供應鏈從「算力建設」邁向「全面應用」的重要投資工具。

玉山市值動能50ETF經理人蔡長琛表示，盤勢雖受到美債殖利率走升、Fed偏鷹訊號影響而出現震盪，市場承接力道仍在，資金持續聚焦晶圓代工龍頭、AI伺服器、CPO、記憶體及相關電子族群。台股呈現「高檔震盪、科技領漲、資金活絡」的市場特徵，中長期台股有機會持續邁向多頭格局。

蔡長琛指出，大型市值型ETF在市場震盪階段相對有利，目前盤面並非單一族群領漲，資金多集中在大型權值、科技、金融間輪動，玉山市值動能50結合市值與價值因子，有助於抵禦短期震盪，也能抓住大型市值股票掌握反彈行情。

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