貝萊德調查…台灣ETF滲透率53% 稱冠亞太

貝萊德ETF調查顯示，台灣ETF滲透率高達53%，高居亞太第一。未來12個月，74%台灣人有意配置ETF，且對於商品型ETF、主動債券型ETF及加密貨幣ETF的潛在投資意願最高。

貝萊德「2026台灣ETF投資人洞察報告」顯示，在亞太區各主要市場中，台灣的ETF滲透率高達53%，大幅超越香港（31%）、新加坡（19%）、澳洲（16%），以及仍處於起步階段的日本（3%）。

這次調查針對亞太五個市場，調查時間為3月17日到4月20日，共訪問2,309名台灣18歲以上成年人。股票型與收益型（包括高股息）ETF是全亞太區的共同核心配置。台灣投資人持有股票型ETF的比重為55%，收益型也高達52%。

貝萊德投信董事總經理陳正芳指出，調查顯示，亞太各地偏好呈現高度「在地化」特徵。例如，台灣偏好主動式ETF、澳洲偏好加密貨幣、香港偏好債券與商品型。

調查顯示，台灣目前有79%的成年人持有至少一項金融商品，其中投資ETF的比率達53.3%，僅次於股票（62.3%），高於共同基金（39%）與加密貨幣（25.3%）。

台灣現有ETF投資人年齡以25至34歲（35.8%）及35至44歲（26.9%）為大宗；地域分布則高度集中在北部與中部，其中新北市（22.6%）、台北市（17.2%）及台中市（16.2%）占比最高。

台灣投資人開始理財的主要動機是認為「投資比單純存錢更有機會增加資產」（35.1%），選擇ETF的核心原因在於操作簡單適合長線（31.2%）與投資輕鬆省時（30.3%）。

在投資管道方面，台灣人展現極高的自主投資傾向（加權平均達89.1%），遠高於連結投資型保單（32.4%）或透過理專顧問（26.9%）。此外，有46%投資人採取定期定額策略，主要目的是累積財富（27.2%）與退休規劃（19.4%）。

在選擇ETF發行商時，投資人最看重因素前三名：歷史績效與追蹤記錄（46.8%）、低費用（44%）及流動性與交易量（42.3%）。非ETF投資人主要投資障礙在於進場時機疑慮及難以選擇。另，產品說明或摘要清楚簡單、交易平台容易操作、視覺化內容，都有助投資決策。

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