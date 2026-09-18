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台股市值型ETF 火熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨AI算力建置與應用需求快速成長，台灣憑藉著完整的AI供應鏈，近年股市表現亮眼，近三年的台股報酬風險比高達1.58，居主要市場之冠，建議投資人不妨透過主動市值台股ETF來參與，更靈活完整跟上台股成長脈動。

近年來AI科技的興起不僅帶動相關投資火熱，也推升全球主要股市表現，而在這波AI浪潮中，具備技術與零組件生產優勢的台灣更是資金青睞重點。

投信法人表示，AI興起不僅帶動台灣出口表現，也激勵台股表現，在科技市值龍頭股的領軍下屢寫新高，而AI熱潮外溢也讓多檔千金股應運而生，企業市值排名亦隨之洗牌，因此要掌握AI大勢下的台股成長行情，能彈性選股的主動式市值型台股ETF可說是最為方便的工具，在資金輪動的環境中，有望更即時與精準的掌握趨勢行情。

主動群益核心50ETF（00415A）經理人許育誌指出，近期台股雖受國際政經因素干擾而高檔震盪，不過整體來看，台股自2023下半年以來的企業盈餘上修循環未變，AI資本支出與企業盈餘雙重上修動能延續，台股中長期表現仍值得期待，而相關供應鏈股也將持續是台股投資主軸。

不過，在資金輪動下，類股表現自過去全面齊漲轉為輪動加速、個股分化，因此也更加講求主動選股、汰弱留強，以更即時掌握AI多元商機。

次產業方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

統一投信投研團隊表示，短線受到聯準會升息及地緣政治不確定性影響，股市呈現高檔震盪。但美國及台灣經濟強勁成長且持續上修，全球主要雲端服務商資本支出快速增長，市場預期明年也有三成以上的增速。

根據最新企業展望，目前AI仍是供不應求，供給面緊張的狀況預計將延續至明年，未來訂單需求維持成長且能見度高，有利相關類股營運。

整體來說，股市具備基本面支撐，若短線因為政治不確定性因素而拉回，反而是長線布局的好時機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 市值型

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台股市值型ETF 火熱

隨AI算力建置與應用需求快速成長，台灣憑藉著完整的AI供應鏈，近年股市表現亮眼，近三年的台股報酬風險比高達1.58，居主要市場之冠，建議投資人不妨透過主動市值台股ETF來參與，更靈活完整跟上台股成長脈動。

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